吉林警官學院學生打群架 網友：這些人將來要當警察？

中國社群平台13日流傳一段影片顯示，吉林司法警官職業學院學生竟在校內霸凌毆打同學。（圖／取自社群平台「X」）

中國社群平台13日流傳一則影片，題為「吉林司法警官職業學院，校園霸凌毆打他人，多人受傷」，引發網友議論。據陸媒報導，校方回應稱，事件正在調查中。

影片顯示，多名身穿深藍色制服的年輕男子闖入宿舍房間，一邊叫囂一邊推擠房間內其他男生，並動手毆打一名男生，現場十分混亂。另兩則影片分別顯示一名男生半裸躺在宿舍地上，疑似受傷，另一名男生對著澡盆嘔吐。

吉林司法警官職業學院13日回應濟南日報報業集團旗下新媒體《新黃河》記者稱，正在調查中，稍晚將發通報。該校並關閉官方微博帳號的留言區。

該影片在中國引起熱議，網友在社群平台「X」上表示，「警官職業學校原來是培養流氓」、「對自己同學都能下得了狠手，以後打老百姓絕對不會手軟」。

據校方公開資料顯示，吉林司法警官職業學院前身為吉林省司法警官學校，為中國吉林省政府批准、教育部 核准備案的普通警察類高職院校，設有監獄 警察學院、應用法律學院、司法技術學院、馬克思主義學院和社會工作學院。

資料指出，該校學生畢業後由吉林省高等學校就業 指導中心出具就業報到證（派遣證）。各專業畢業生可按規定報考各級公務員，也可以經學院推薦或自主就業另覓就業機會。該校統計稱，學院畢業生考入司法人民警察、公安人民警察及檢察院、法院文員的人數逐年上升。