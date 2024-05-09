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4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務

世界新聞網／輯
四星座將迎接好運，可能得到心儀工作。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）
四星座將迎接好運，可能得到心儀工作。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

中國媒體《新浪網》分析四星座將於本周五起好運降臨，「生活有希望，人生有意義」，包括巨蟹座、處女座、天秤座、射手座，巨蟹座將迎來好消息，可能是心儀職位或是意外收入；處女座則可能完成本以為不可能做到的事，提升信心。

巨蟹座

巨蟹座今年經歷了一些壓力和挑戰，本周五起將迎來一些好消息，這些消息會使他們的生活變得更加美好，有可能得到夢寐以求的職位，或是收到一筆意外的收入，讓他們擁有更多的選擇空間和更好的生活。

處女座

本周末對於處女座而言將會是一個非常重要的時刻，他們可能會被心儀工作路取，或是會用自己的智慧完成了一件件不可能完成的事情，這些成功的經驗將讓他們自信心大幅上升，在人生的道路上奮勇前進。

天秤座

天秤座周五將會非常忙碌又充實，可能需要面對一些棘手的問題，但他們會憑藉足夠的篤定和勇氣，輕鬆解決問題，只要努力堅持不懈，最終帶來的將是成功和認可。

射手座

射手座將迎來一段好運的時期，他們的夢想或計劃會實現，將會是一個非常興奮的時刻，他們會更佳熱愛生命，追逐自己的夢想，有望迎接人生的新篇章。

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