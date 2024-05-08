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黑白兩狗其實是同一隻？ 飼主公布內情藏罕見原因

世界新聞網／輯
這兩張一黑一白的狗狗照片，其實是同一隻狗。（取材自reddit＠TallyMatty）
這兩張一黑一白的狗狗照片，其實是同一隻狗。（取材自reddit＠TallyMatty）

毛小孩因為品種、血統等等的不同原因呈現不同的毛色。近來有位網友，分享了兩張不同毛色的狗狗照片，然而這張照片的背後，卻藏有一個令許多人嘖嘖稱奇的秘密。

根據日本媒體「grape」報導，一位飼主「TallyMatty」在論壇「Reddit」貼了兩張狗的照片。照片裡的狗狗雖然有相似的表情、五官等等，但是一隻毛色是黑的，一隻毛色是白的，讓人容易感覺到，這應該是不同的兩隻毛小孩。

然而，這兩張照片裡的一黑一白，其實都是同一隻名為Buster的狗狗。Buster原先是左邊黑色的樣貌，但疑似得了「異常性白斑」皮膚疾病，因此毛色漸漸變白。經過兩年半後，徹底成為一隻白色的狗。其他張照片也記錄了Buster從黑轉白的過程。

[OC] My dog Buster has the skin condition vitiligo. It causes depigmentation of the skin (and fur). The left photo is from 9 months ago. The right photo was taken today!
byu/TallyMatty inaww

許多網友紛紛驚呼「要不是照片擺在眼前，不然我打死不信」、「他會不會對著鏡子吼叫說『這傢伙是誰』」、「好扯，第一次聽說」、「光看第一張照片完全覺得那就是兩隻不同的狗」、「我也有一隻白斑病變的貓咪，全身毛色從黑慢慢變白，連獸醫都嘖嘖稱奇」、「無論如何，他還是很可愛」。

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