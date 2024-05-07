美健身中心「客製化長壽課程」天價年費曝光 成全球最貴方案之一

美國高檔連鎖健身中心Equinox，6日推出全球最貴的健身方案之一，年費要價4萬美元。（取材自Equinox官方臉書）

美國高檔連鎖健身中心Equinox，6日推出全球最貴的健身方案之一，年費要價4萬美元。該公司宣稱，這個量身打造的課程，包含健身訓練、營養計畫、睡眠指導等，能讓人活得更健康更長壽。

Equinox與實驗室新創公司Function Health合作推出的健身方案，先由Function Health測試會員的100項生物標記，從心臟、肝臟、腎臟狀況，到新陳代謝、免疫系統、癌症 標記、營養素等無所不包。接著Equinox會進行體適能測試，包括最大攝氧量（VO₂ Max）、肌力、運動範圍等。上述測試每年重覆兩次。

Equinox有專人整合所有測試結果和數據，協助會員制定個人化方案，以提升整體健康與體適能。每名會員都有由健身教練、營養師、按摩師、睡眠教練組成的團隊。方案內容包括由頂級健身教練提供每周三次、每次60分鐘的指導，營養與睡眠諮詢均為每月兩次、每次半小時，按摩療程為每月一次。Equinox說，方案的每月總時數為16小時。

Equinox主管克林說，這個課程提供有如頂級運動員的待遇，選手通常有專屬團隊，協助他們達到最佳表現。Function Health共同創辦人斯沃德林也說，新方案不只處理表面問題，像腹肌和臀肌等鏡子裡可以看到的東西，還涵蓋表面之下、鏡子裡看不到的東西。這是革命性的計畫。