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德文幼貓「醒不來」被貓媽媽暴打 網見牠睜眼笑：像宿醉剛醒

世界新聞網／輯
黑熊精睜開眼睛後相當可愛。（取材自微博）
黑熊精睜開眼睛後相當可愛。（取材自微博）

不少人喜歡飼養貓貓狗狗為寵物，觀察牠們的行為，也成為平時最大休閒娛樂，同時還能療癒身心。中國網友飼養一隻名為「黑熊精」的幼貓，牠雖身體健康，出生後卻總是雙眼緊閉，還引來貓媽媽的暴打，如今終於打開雙眼，讓一票網友直呼「有種宿醉剛醒的感覺」。

根據微博影片顯示，一名中國飼主日前曬出自家幼貓的影片，當時小貓雖身體健康，但就是不睜開眼睛，因此被貓媽媽各種捶打，影片上寫著「都滿月了快醒醒！」如今小貓終於睜開黑藍色的雙眼，不過卻是坐在沙發上，看似無奈的表情，飼主笑嘆「這隻寵物名叫黑熊精，今天他可算醒了」。

有眼尖網友發現，影片中的貓咪品種是德文帝王貓，價格不菲，紛紛留言「這個破爛看起來不便宜」、「德文捲毛貓，價格看血統」、「德文是養貓人的夢中情貓啊！唯二不掉毛品種，還性格活潑黏人」、「德文寶寶，夢中情貓，等我有錢了一定買一隻」。

另有人留言「看著並不是很清醒，有點迷糊和蠢萌」、「有種外星貓的感覺」、「藍色眼睛像寶石」、「小黑熊寶寶好可愛」、「這個貓貓毛是卷的欸」、「好可愛啊，它是不是在想：我是誰，我在哪」、「我想溫柔的親吻小貓的額頭」、「有種宿醉剛醒的感覺」、「可愛又呆萌」、「這小孩怎麼這麼像蝙蝠」。

寵物 微博

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