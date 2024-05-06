屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

三生肖的男子自私，不適合婚姻。（取材自pexels.com@Deesha Chandra）

婚姻是人生大事，若是另一半是豬隊友，那麼下半輩子可能會痛不欲生，因此伴侶的選擇非常重要。中國命理粉專「智慧星座」分析，3生肖男自私自利、又懶脾氣又差，千萬不要嫁，屬猴、虎、豬的男性上榜，屬猴的人會把自身利益擺在首位，忽視他人感受及需要；屬虎的人自尊心強，會因為小事就發脾氣。

生肖猴

屬猴的人個性充滿活力和好奇心，但經常表現出自私自利的一面，他們往往會把自己的利益放在首位，而忽視他人的感受和需要，這對於需要互相體貼及扶持的婚姻非常不利。

不只如此，他們還可能表現出懶惰的傾向，不願承擔家庭責任，這將給婚姻生活帶來極大的困擾。

生肖虎

屬虎的人常擁有強烈的自尊心和好勝心，因此他們的脾氣不好，還有著很強的控制欲，可能會因為一點小事就發脾氣，甚至會對妻子進行言語或行為上的傷害，這種暴躁的脾氣很容易破壞婚姻關係。

此外，他們控制欲強，可能試圖控制妻子的一切，不允許她有自己的空間和生活，這種控制欲會讓對方感到窒息，無法自由發展。

生肖豬

屬豬的人可能表現出懶惰和自私的一面，會沈溺於享樂和安逸的生活，不願承擔起家庭責任。這對於另一半而言會非常沮喪，因為無法擁有可靠的丈夫，一起承擔家庭責任。

他們可能會對妻子的付出視而不見，不懂得珍惜和感恩，這將進一步加劇婚姻關系的緊張。