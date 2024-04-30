日圓疲軟助攻 中國五一長假海外旅遊首選日本

圖為東京築地市場。(美聯社)

5月1日至5日是今年中國五一勞動節連假，受到日圓匯率疲軟影響，日本 成為中國人在五一長假最受歡迎的海外去處。

朝日新聞報導，儘管COVID-19疫情 之後，中國觀光 客前往日本旅遊的復甦進度緩慢，但在今年五一長假，日本又成為中國人最愛造訪的海外旅遊地。

根據中國大型旅遊網站攜程網（Ctrip），日本超越泰國、韓國，成為五一長假最受歡迎的旅遊地。在旅宿訂房業者Airbnb調查中，中國用戶今年春天搜尋最多的旅遊目的地是日本。在2月農曆春節，這2個網站的中國用戶搜尋第一名當時都是泰國。

在疫情爆發之前，日本的海外遊客（訪日客）當中，有3成是中國人，但即使中國在去年夏天已經對赴日團體旅遊解禁，中國觀光客恢復赴日旅遊的進度依舊緩慢。

今年2月，日本的訪日客恢復到疫情之前水準，中國觀光客人數卻下滑36.5%，據信是受到泰國等東南亞國家，對中國開放短期觀光免簽證影響，使得中國遊客紛紛湧向東南亞。

吸引中國觀光客再次來到日本的主要因素是日圓貶值，又恰逢櫻花季。上海一家代辦簽證的業者表示，從3月開始，詢問日本簽證的民眾增加，「疫情爆發後簽證審查變得嚴格，但現在恢復正常，對日本的詢問度變高，假期期間的機位也很滿」。

根據日本政府觀光局（JNTO）17日公布，3月的中國赴日遊客人數為45萬2400人次，比2019年同期減少34.6%。不過，位於上海的日本總領事館表示，「發放的簽證數量正在增加，逐漸恢復到疫情前水準」。

據攜程網調查，中國網友在五一長假的搜尋順位依序為日本、泰國、韓國、馬來西亞、新加坡、美國、印尼、澳洲、法國以及越南。