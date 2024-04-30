麥當勞在中國擬開逾1萬家門市 開發特殊口味「就愛中國堡」

塔斯汀標榜中國堡，其一為北京烤鴨漢堡。(擷自塔斯汀官網)

美國消費品牌在中國市場處於消費需求不振和所謂「愛國消費」的趨勢下，麥當勞 （McDonald's）仍大刀闊斧，不僅最近砸下18億美元買回中國事業的持股，據道瓊社報導，還計劃到2028年底在中國分店數增加近一倍，達到10,000家以上。

麥當勞面臨的挑戰不小，標榜「中國漢堡」的塔斯汀即為其一。道瓊社報導，該公司以低價為訴求，除了牛肉漢堡外，菜單中還有北京烤鴨、麻婆豆腐和魚香肉線口味的漢堡。餐廳的內部裝飾全紅系，打出「就是中國胃，就愛中國堡」的口號。

麥當勞在中國推出的創意菜單之一「酥酥多筍卷」。(擷自麥當勞中國官網)

道瓊社指出，麥當勞也不甘示弱，陸續推出新的創意菜單，像是搭配雞肉和醃漬過的筍子製成的「酥酥多筍卷」，還推出過可樂雞翅和結合韓國知名午餐肉品牌SPAM的「Oreo午餐肉漢堡」。

麥當勞去年11月表示，中國是麥當勞成長最快的市場，也是擁有5,500家分店的第二大市場。麥當勞財務長 Ian Borden 在2月法說會表示，去年在中國開設1,000多家分店，創了麥當勞的紀錄。

由於美中兩大經濟體之間關係日趨緊張，蘋果和特斯拉最近在中國業績下滑，美國的食品和飲料業在當地表現相對較好。

星巴克 （Starbucks）在中國也有宏大計畫，但挑戰也不少。星巴克早在2022年即表示，計劃在中國新增數千家門市。但本地的瑞幸咖啡 近幾個月營業額和分店數均超過星巴克，成為中國最大的咖啡連鎖店。星巴克目前在大陸門市將近7,000家，但瑞幸咖啡是此數的兩倍有餘。

麥當勞2017年將中港澳事業80%股權賣給中國國有企業中信銀行和美國私募基金凱雷（Carlyle）在內的集團。當年21億美元交易中，中信持股52%，凱雷持股28%，麥當勞則保留20%。如今，麥當勞又買回凱雷持有的28%股權，將麥當勞中國的所有權增加到48%。

麥當勞並不會特別發布在中國營收。去年11月，麥當勞曾表示，中港營收在2022年占全球銷售額近5%。