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鐵達尼號黃金懷表天價120萬英鎊拍出破紀錄 主人是全船最有錢人

編譯盧思綸／即時報導
美國拍賣行以高達5千萬台幣拍出一支14克拉黃金懷表（右圖），打破鐵達尼號（右下）遺物拍賣紀錄，懷表主人是當時公認全船最富有的人亞斯特（左圖）。（取自X）
美國拍賣行以高達5千萬台幣拍出一支14克拉黃金懷表（右圖），打破鐵達尼號（右下）遺物拍賣紀錄，懷表主人是當時公認全船最富有的人亞斯特（左圖）。（取自X）

英國一家拍賣行27日拍出一件鐵達尼號遺物，重約14克拉的黃金懷表，以高達120萬英鎊（約149萬美元）售出，打破鐵達尼號遺物拍賣紀錄，而黃金懷表的主人正是當時公認全船最富有的人亞斯特（John Jacob Astor）。

1912年4月14日，英國皇家郵輪「鐵達尼號」（RMS Titanic）由南安普敦出發前往紐約，途中撞擊冰山，最終導致沉船。

英國拍賣行Henry Aldridge & Son 27日以120萬英鎊，拍出一支由沃爾瑟姆鐘錶公司（Waltham）製作的黃金懷表，重量約14克拉，來自鐵達尼號遇難者、當時地表最富有男人之一的亞斯特，打破鐵達尼號遺物拍賣金額的最高紀錄。買方是一名美國私人收藏家。

據倖存者描述，當時47歲的約翰亞斯特在確認新婚妻子平安登上救生船後，西裝筆挺的他一邊在甲板抽菸、一邊和其他乘客聊天，直到船舶沉沒。遺體在7天後被人發現，身上帶著刻有縮寫「JJA」的黃金懷表。

拍賣行表示，亞斯特是當時全船皆知最富有的乘客，更是彼時世上最有錢的人之一，身價大約8700萬美元，相當於現在的數十億美元。

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