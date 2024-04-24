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12星座「靈異體質」排行 雙魚易有共感、這星座第六感瞬間爆發

世界新聞網／輯
不同星座的人，有著不同的靈異體質。（取材自unsplash.com＠Steinar Engeland）
不同星座的人，有著不同的靈異體質。（取材自unsplash.com＠Steinar Engeland）

據說有的人天生具有「靈異體質」，能夠看到或察覺到一些旁人不容易看到的「阿飄」、「好兄弟」。近來日本網站「占TV」就分析12星座，排行每個星座靈異體質的天賦究竟是如何。

第12名 金牛座

金牛的五官雖然相當敏銳，但卻沒有任何靈異方面的天分。

第11名 雙子座

他們雖然愛聊靈異的話題，但都是拿別人的經驗來講。

第10名 射手座

他們會把一切視作自然現象，所以很難分得清楚，到底是不是真的看到什麼特別的東西。

第9名 牡羊座

會在無意識中迴避危險的天賦，似乎也是來自於一點靈異體質。

第8名 天秤座

因為不想看，讓他們會自我封印靈異的能力。

第7名 巨蟹座

重視回憶的他們，容易獲得過世的親友和祖先們的庇護。

第6名 水瓶座

他們會因為對靈異現象的好奇，去摸索該怎麼樣才能鍛鍊靈異體質。

第5名 獅子座

他們看到靈異現象出現在眼前也毫不畏懼，能夠寬心接納。

第4名 魔羯座

儘管分成有的人自己知道，有的人不知道，但他們都是頗具靈異體質的人。

第3名 處女座

觀察入微的處女座，再怎麼微小的奇異現象，都逃不過他們的法眼。特別是他們對人的氣息相當敏銳，進而對於靈魂的感知能力相當強。偶爾他們也會在空無一人的場所，因為察覺到類似於人的氣息，因而受到驚嚇。

第2名 雙魚座

雙魚座本來就喜歡追求「眼睛看不到的事物」，因此也容易相信有眼睛看不到的東西。如同他們擅於察覺人心的變化，他們也容易察覺到那些靈魂的聲音、氣息。很容易與人產生共感的他們，這份能力同樣也適用於曾經是活人的那些阿飄。

第1名 天蠍座

天蠍座的靈異體質非常強大。不過比起能夠直視靈異現象，他們倒是更容易碰上心靈方面的狀況。像是一些對世間還有所依戀的靈魂，他們所留下來的訊息，就容易被天蠍座的人接受到。他們的第六感容易在某個時機點突然發揮，察覺到一些不為人知的秘密。

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