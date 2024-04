2400萬美元家產不要了…印度富豪夫妻宣布出家

印度 古吉拉特邦的房地產 商巴韋什·班達里(Bhavesh Bhai Bhandari)夫婦決定於22日出家,將20億盧比(約2400萬美元)資產全數捐贈,此舉引發關注。

據報導,這對夫婦日前舉行了花車遊行,向路上的行人拋灑鈔票和各類物品。他們表示,對奢侈生活感到厭倦,多年來遵循耆那教領袖教誨,希望在宗教裡找到解脫。

班達里夫婦將加入印度耆那教僧侶行列,從此以乞食為生,實踐宗教的樸素與非暴力原則。

據了解,班達里夫婦的一對兒女此前皆已在2022年出家,做出決定是「受到孩子們的啟發」。

在印度,班達里的案例並非個例,但其家庭全員包括未成年子女均選擇出家的道路,使得此事尤為引人注目,也反映了印度社會中部分富裕階層對於精神追求的高度認同與實踐。

VIDEO | Gujarat-based businessman Bhavesh Bhandari and his wife donated their lifetime earnings of over Rs 200 crore to adopt monkhood. The couple led a procession in Sabarkantha, Gujarat, yesterday as they donated all their belongings.



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/eWu9IQEZo3