2400萬美元家產不要了…印度富豪夫妻宣布出家

圖為印度國旗。（路透）

印度 古吉拉特邦的房地產 商巴韋什·班達里（Bhavesh Bhai Bhandari）夫婦決定於22日出家，將20億盧比（約2400萬美元）資產全數捐贈，此舉引發關注。

據報導，這對夫婦日前舉行了花車遊行，向路上的行人拋灑鈔票和各類物品。他們表示，對奢侈生活感到厭倦，多年來遵循耆那教領袖教誨，希望在宗教裡找到解脫。

班達里夫婦將加入印度耆那教僧侶行列，從此以乞食為生，實踐宗教的樸素與非暴力原則。

據了解，班達里夫婦的一對兒女此前皆已在2022年出家，做出決定是「受到孩子們的啟發」。

在印度，班達里的案例並非個例，但其家庭全員包括未成年子女均選擇出家的道路，使得此事尤為引人注目，也反映了印度社會中部分富裕階層對於精神追求的高度認同與實踐。