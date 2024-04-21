「帝國浩劫：美國內戰」保住北美票房冠軍 恐怖片「噬血芭蕾」第2名

「噬血芭蕾」登上北美票房亞軍。（美聯社）

環球影業最新推出的驚悚恐怖片「噬血芭蕾」（Abigail）首映當天力克「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War）登上北美單日票房榜首，並摘得北美周末票房排行榜亞軍。據票房統計網站BoxOfficeMojo4月21日的電影市場數據，25部影片北美周末票房（4月19日至21日）報收約6385萬美元，延續近兩周來的下跌趨勢。

「噬血芭蕾」19日首映時，以約404萬美元取代「帝國浩劫：美國內戰」成為當日北美票房冠軍；但隨後兩日被「帝國浩劫：美國內戰」反超，最終以約1020萬美元首映周末票房躋身最新一期北美周末票房排行榜次席。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.1、MTC評分63、爛番茄新鮮度83%（137評），CinemaScore打分為B。

動作片「帝國浩劫：美國內戰」則以約1113萬美元保住北美周末票房冠軍席位。該片第二個上映周末在放映影院有所增加的情況下，票房環比下跌56.4%，迄今總票房約4946萬美元。

「噬血芭蕾」登上北美票房亞軍。（美聯社）

「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong：The New Empire）以約946萬美元周末票房從上期榜單亞軍退居本輪排名第三位。自3月29日上映以來，這部科幻冒險動作片在北美收獲約1.72億美元、總票房約4.85億美元，均已超越三年前的第一部。

與「噬血芭蕾」同日亮相的「非紳士特攻隊」（The Ministry of Ungentlemanly Warfare），以約900萬美元首映周末票房位列本期榜單第4名。這部戰爭動作劇情片由英國知名導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導、改編自二戰題材暢銷書，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.3、MTC評分57、爛番茄新鮮度73%（104評），CinemaScore打分為A－。

另一部19日上映的新片「劇場版SPY×FAMILY CODE: White」以約488萬美元首映周末票房居榜單第5位。這部動畫片的開畫反響為IMDb評分7.3、MTC評分66、爛番茄新鮮度96%（24評），CinemaScore打分為A。

奇幻冒險喜劇片「魔鬼剋星：冰天凍地」（Ghostbusters：Frozen Empire）上映一個月來，北美票房終於破億。該片以約440萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第7位，目前北美票房約1.03億美元、總票房約1.76億美元。

已連續8次穩居北美周末票房十強的「沙丘2」（Dune：Part Two），此番以約290萬美元從上期榜單第5名降至本輪排名第8位。這部的科幻動作片迄今北美票房約2.77億美元、總票房約6.96億美元，遠超2021年推出的第一部。