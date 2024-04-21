我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「代嫁師」暴紅 年薪50萬、爽吃百場婚宴 網讚：簡直神仙工作

最新／田州百人派對傳槍響 至少16人中彈 2男子當場身亡

經營社群平台21天…日本宮內廳粉絲搶看皇室生活 追蹤人數破百萬

中央社／東京21日綜合外電報導
掌管日本皇室相關事務的宮內廳開設社群平台Instagram（IG）官方帳號後，4月1日首度貼文就引發日本民眾廣大迴響，經過21天的經營，累計粉絲人數已在今天下午破百萬人。（取材自IG）
掌管日本皇室相關事務的宮內廳開設社群平台Instagram（IG）官方帳號後，4月1日首度貼文就引發日本民眾廣大迴響，經過21天的經營，累計粉絲人數已在今天下午破百萬人。（取材自IG）

掌管日本皇室相關事務的宮內廳開設社群平台Instagram（IG）官方帳號後，4月1日首度貼文就引發日本民眾廣大迴響，經過21天的經營，累計粉絲人數已在今天下午破百萬人。

宮內廳為了讓年輕世代也能理解以日皇德仁與皇后雅子為主的皇室活動，特別選擇10多歲到20多歲年輕人使用率高的IG開設官方帳號（kunaicho_jp）進行宣傳。

宮內廳4月1日首批貼文內容介紹了德仁夫婦近期出席的公務活動，發文後不到9小時累計粉絲人數已突破10萬大關。

日本TBS電視台報導，宮內廳官方IG帳號粉絲人數持續增加，經過21天的經營，累計粉絲人數已在今天下午4時左右突破百萬人。

宮內廳IG帳號除了針對皇室活動及皇居自然風光等貼文外，也會介紹德仁夫婦日前前往能登半島地震災區慰問等情況，部分貼文還能看到陪同德仁夫婦出席公務活動的愛子公主。

日本電視台（Nippon TV）報導，宮內廳為了積極宣傳皇室活動，2023年4月新成立公關室，總計10人的團隊中有2人來自民間社會。

宮內廳公關室主任藤原麻衣子談到開始使用IG時說，主要目的是為深化一般民眾對日皇夫婦所從事活動的理解，並沒有設定什麼目標數字。

不過，就在宮內廳4月1日首批貼文發布後，到當天下午5時的累計粉絲人數就突破20萬人，引發廣大迴響。

藤原對於經營第21天就達成百萬粉絲里程碑說，「從結果來看是我們可以把天皇及皇后的活動等傳遞給廣大民眾，作為公關部門，我們也感到非常高興」。

日本 地震

上一則

看周杰倫演唱會 大媽坐VIP席「熟睡半場」畫面流出瘋傳

延伸閱讀

日本吉卜力公園拒導盲犬搭「龍貓巴士」 主管部門道歉

日本吉卜力公園拒導盲犬搭「龍貓巴士」 主管部門道歉
省得麻煩 達美取消羽田赴美轉國內線行李再檢查 英德韓有望比照辦理

省得麻煩 達美取消羽田赴美轉國內線行李再檢查 英德韓有望比照辦理
MLB／日本至寶 今永昇太第4戰防禦率才失守 仍是3連勝

MLB／日本至寶 今永昇太第4戰防禦率才失守 仍是3連勝
日本央行總裁：如果通膨繼續高漲 「非常可能」再度升息

日本央行總裁：如果通膨繼續高漲 「非常可能」再度升息

熱門新聞

中國網友分享台灣水果「牛奶果」。（小紅書）

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

2024-04-15 19:35
獸醫警告飼主，拉布拉多長大後會很跩。(小紅書)

獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了

2024-04-13 00:40
機上換座近來常引起爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kelly）

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

2024-04-17 20:20
四生肖升職有望，日子會越來越富裕。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

2024-04-15 20:40
（取材自canva)

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

2024-04-13 19:35
蘇蕊小時候常被拍到在爸媽身邊一起出門的照片，是外界矚目焦點。（路透資料照片）

湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

2024-04-13 23:52

超人氣

更多 >
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難
上海再婚婦藏壞念頭 想趕走87歲母：沒地方住讓國家解決

上海再婚婦藏壞念頭 想趕走87歲母：沒地方住讓國家解決