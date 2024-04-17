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影／以為眼花...蒙州馬戲團大象逃逸逛大街 造成交通停擺

世界新聞網／輯
蒙大拿州一隻馬戲團大象被汽車回火放炮聲音嚇到衝到馬路上，讓當地交通停擺。(擷取自Jordan World Circus臉書)
蒙大拿州一隻馬戲團大象被汽車回火放炮聲音嚇到衝到馬路上，讓當地交通停擺。(擷取自Jordan World Circus臉書)

蒙大拿州比尤特（Butte）一隻名為薇歐拉（Viola）的馬戲團大象16日中午洗澡時，因為被汽車排氣管回火（backfire）的高分貝聲音嚇到逃竄到當地車流量最大的馬路上，讓交通停擺，居民紛紛拿起手機拍照。大象最後被成功帶回馬戲團，後續表演也未受影響。

美國廣播公司新聞網（ABC News）18日報導喬丹世界馬戲團（Jordan World Circus）一隻名為薇歐拉的亞洲象16日中午於比尤特市政中心在表演前洗澡時，因為被汽車回火的聲音嚇到而衝破圍籬，跑到大街上散步。

受到驚嚇的薇歐拉衝到四線道的哈里森大道，那是該市車流量最多的馬路，交通因此停擺，附近居民紛紛拿起手機拍照和錄影。

21歲的拉博（Olivia LaBeau）當時正買到咖啡要開車回家，突然看到大象在馬路上散步，前面有一台車開始倒車，她停車後愣了一下，確認自己沒有看錯，接著拿出手機錄影，她說若她跟別人說有大象在馬路上散步一定不會有人相信，這件事在蒙大拿太荒謬了。

市政中心管理人員馬文（Bill Melvin）說，薇歐拉走了半個街區，轉往有便利商店和賭場的街道。賭場的監視器顯示薇歐拉走過停車場時，一台拖車緊跟其後，薇歐拉當時還悠閒地走到一戶人家的草坪上吃草。

馬文說，馬戲團人員在拖車上放了另一隻大象，接近薇歐拉時將斜坡放下，薇歐拉乖乖地走回拖車，另一隻象見到薇歐拉很開心；薇歐拉回去後當晚的表演順利舉行。

「人類給動物道德對待」和「國際同理心團體」兩個動物權利組織批評此事件，認為對大象和居民造成危害，若馬戲團不強迫動物表演，意外就不會發生。

喬丹 咖啡 蒙大拿州

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