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中國朝鮮族服飾旅拍走紅 年輕人拍寫真「當一天公主」

中新社延邊16日電
3月5日晚，在吉林省延吉市的中國朝鮮族民俗園內，遊客身著朝鮮族服飾拍照留念。該園區設施景觀均按照朝鮮族民俗風格打造，遊客可身著朝鮮族服飾打卡拍照，體驗朝鮮族民俗風情。 (中新社)
3月5日晚，在吉林省延吉市的中國朝鮮族民俗園內，遊客身著朝鮮族服飾拍照留念。該園區設施景觀均按照朝鮮族民俗風格打造，遊客可身著朝鮮族服飾打卡拍照，體驗朝鮮族民俗風情。 (中新社)

天氣轉暖，中國朝鮮族民俗園遊人漸多，高峰時一天達3萬餘人次。這座位於吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市的民俗園尤其受到女性遊客喜愛，她們來此有一個共同的願望——當一天朝鮮族「公主」，拍一組漂亮的寫真。

延邊是中國最大的朝鮮族聚居地，民族文化濃郁。當下，延邊已成中國最火的旅遊目的地之一，朝鮮族服飾旅拍幾乎是必打卡的旅遊項目。短短一兩年，當地湧現出的旅拍店已經塞滿了好幾條街區。 　　

延吉扶搖民俗寫真館是當地規模較大的旅拍店，有300多套顔色、款式不同的服裝。店長張懷宇介紹，開店一年來已接待遊客近萬人次，趕上節假日5個化妝師和5個攝影師忙得不可開交。 　　

拍照最核心的道具——朝鮮族服飾，於2008年被列入中國國家級非物質文化遺產名錄，其最大特點是斜襟、無鈕扣，以長布帶打結，男人穿褲，女人穿裙，顔色以象徵純潔、善良、高尚、神聖的白色為主，呈現出素淨淡雅的風格。 　　

吉林省朝鮮族服飾省級傳承人禹蓮花受訪介紹，隨著技術進步和社會變遷，朝鮮族服飾的顔色和款式逐漸多樣起來，受到眾多年輕人喜愛。 　　

朝鮮族服飾有多受歡迎，打開社交媒體就會發現，攻略多到看不完。深圳女孩張瑩在網上看了攻略後，立即來了一次「心動之旅」。

「朝鮮族服飾有一種仙氣飄飄的感覺，來到這裡更是挑花眼了，果然民族的才是世界的。」禹蓮花道出了朝鮮族服飾尤其受女孩子青睞的原因。她說，朝鮮族服飾以平面設計為主，將直線與曲線線條完美融合，尤其是女子短祅與長裙的搭配，上薄下厚，用視覺錯覺原理巧妙使身材顯得修長。 　　

朝鮮族服飾旅拍近兩年成為年輕人創業的熱門選擇。22歲的金希妍大學畢業後開了一家咖啡旅拍店——延吉聖妍宮，該店取材於中國傳統文化設計的十二花神系列朝鮮族服飾非常受歡迎。 　　

「十二花神有著豐富的文化內涵，結合不同的頭飾、妝容，每一款都有自己的特點。」金希妍認為，現在的年輕人喜歡國潮、喜歡氛圍感，因此用於旅拍的服飾勢必要在傳統基礎上做一些改進。 　　

作為非遺傳承人，禹蓮花並不排斥旅拍店對朝鮮族服飾的改良。她說，一直以來，朝鮮族服飾都是在創新中發展的，經過時間的考驗，總會有一些好的做法沉澱下來，進一步豐富朝鮮族服飾文化。 　　

禹蓮花認為，非遺文化只有與人們的生活緊密融合，才能更好地傳承下去，火爆的旅拍未嘗不是朝鮮族服飾走向更大舞台的一個好契機。

4月7日，在吉林省延邊州延吉市的中國朝鮮族民俗園內，遊客身著朝鮮族服飾拍照。延邊...
4月7日，在吉林省延邊州延吉市的中國朝鮮族民俗園內，遊客身著朝鮮族服飾拍照。延邊是中國唯一的朝鮮族自治州和最大的朝鮮族聚居地，近年來延邊旅遊持續火爆，朝鮮族服飾旅拍也成為最受歡迎的旅遊項目之一。 (中新社)
4月7日，在吉林省延邊州延吉市的中國朝鮮族民俗園內，遊客身著朝鮮族服飾拍照。延邊...
4月7日，在吉林省延邊州延吉市的中國朝鮮族民俗園內，遊客身著朝鮮族服飾拍照。延邊是中國唯一的朝鮮族自治州和最大的朝鮮族聚居地，近年來延邊旅遊持續火爆，朝鮮族服飾旅拍也成為最受歡迎的旅遊項目之一。 (中新社)

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