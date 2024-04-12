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澳洲點菜見「辣死你媽咖哩雞」嚇壞 查出正確翻譯：是馬來菜

世界新聞網／輯
網友在餐廳發現「辣死你媽咖哩雞」，引發討論。(小紅書)
網友在餐廳發現「辣死你媽咖哩雞」，引發討論。(小紅書)

出國語言不通，多會使用翻譯軟體，觀光客較多的餐廳菜單也常附上英文或中文。近日有網友在澳大利亞餐廳發現一道菜名為「Nasi lemak with curry chicken」，中文翻譯寫著「辣死你媽咖哩雞」，讓他傻眼直呼「這什麼菜？」其他人則解釋，這是馬來菜的菜名，意思是「椰漿飯」。

一名網友在社群平台小紅書發文表示，他近日在澳大利亞的餐廳菜單上發現一個奇怪的菜名，英文為「Nasi lemak with curry chicken」，底下中文翻譯則是「辣死你媽咖哩雞」，該道菜內含chicken雞肉、potato馬鈴薯、coconut rice椰漿飯、penut花生等。發文網友直呼，「這詭異的翻譯，這是什麼菜？辣死你媽？」

其他人則留言「新加坡有一家餐廳就叫這個名字，還到處貼廣告」、「我吃飯憑什麼辣死我媽」、「我讓我媽試試」、「有人留言解釋「馬來西亞的一種菜，就叫這個名」、「這是椰漿飯哈哈哈哈哈nasi lemak」、「這個是馬來西亞人給椰漿飯一個可愛的名稱哦」、「我吃過這個就是有點辣味的椰漿咖哩飯」。

不少人分享自己曾遇過的翻譯笑話，留言「我去過一家馬來西亞餐廳，問服務生什麼是仁當雞，然後她回我仁當雞就是rendang chicken」、「我還記得幾年前去越南玩，在餐廳看到菜單上寫有中文翻譯，仔細一看給我們一行六個人看到一臉懵逼，我記得有幾個特別好笑但是不記得具體是什麼了，我只記得有個叫血鸚鵡，有個水母湯的，點了水母湯端上來一看，整這麼花哨，不就是涼拌海蜇嘛」，也有網友貼出搞笑翻譯的菜單，包括「蓋澆糞」、「夫妻肺片」、「干爆鴨子」、「污穢物果汁飲料」等。

新加坡 越南 觀光

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