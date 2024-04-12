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盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

想見孫子女 英王查理想向哈利梅根遞橄欖枝

編譯梁采蘩／即時報導
英媒報導，正在治療癌症的英王查理三世打算向哈利與梅根遞橄欖枝，今年夏天要在蘇格蘭巴摩拉城堡（Balmoral Castle）舉辦一場重要的王室聚會，邀請兩人帶著兒女返回英國參加。(歐新社)
英媒報導，正在治療癌症的英王查理三世打算向哈利與梅根遞橄欖枝，今年夏天要在蘇格蘭巴摩拉城堡（Balmoral Castle）舉辦一場重要的王室聚會，邀請兩人帶著兒女返回英國參加。(歐新社)

英媒報導，正在治療癌症的英王查理三世打算向哈利梅根遞橄欖枝，今年夏天要在蘇格蘭巴摩拉城堡（Balmoral Castle）舉辦一場重要王室聚會，邀請兩人帶著兒女返回英國參加，藉此修補破碎的親情，與許久未見的孫子女建立更緊密的關係。

鏡報報導，自從亞契王子與莉莉貝公主出生以來，75歲的查理幾乎沒怎麼見過他們。據稱他渴望與孫子女共度更多時光。

王室高層知情人士向八卦媒體Page Six透露：「我能理解查理渴望見到孫子女，並向梅根和哈利伸出橄欖枝。也許他打定主意，人生太苦短，而巴摩拉城堡是個完美且寧靜的地方，適合家族團聚。如果他發出邀請，那麼哈利和梅根應該一定會同意訪問。」

每日快報指出，自從2020年退出王室以來，哈利與梅根只有在特定活動時返英，帶孩子們回去更是只有2022年女王登基70周年白金禧那一次。梅根自2022年9月女王國葬以來就未曾踏上英國，有意缺席2023年5月英王查理的加冕儀式。

自從2020年退出王室以來，哈利與梅根只有在特定活動時返英。(路透)
自從2020年退出王室以來，哈利與梅根只有在特定活動時返英。(路透)

儘管哈利有意願跟家人和好，尤其在得知父親查理與凱特王妃正在抗癌之後，但梅根對此態度保留。兩人目前定居在美國加州蒙特斯托（Montecito）。今年2月查理罹癌消息曝光後，哈利曾單獨飛回英國私下會面，兩人只聊了約30分鐘。

返美後，哈利上ABC晨間新聞節目「早安美國」受訪，表示想回英國履行職務，只要時間允許，希望與父親聯繫感情。

今年5月8日，倫敦聖保羅大教堂將舉辦「不屈不撓運動會」（Invictus Games）十周年慶祝活動，英媒盛傳哈利梅根將帶兒女一同出席。消息人士透露，5月6日是亞契5歲生日，哈利梅根幫他慶生後，隔天就會飛去英國，把孩子安置到一個隱密地點，在那讓他們與王室大家族會面。

但據報梅根很擔心孩子的安全問題。知情人士具體指出：「梅根已到了不想帶孩子去英國的地步，她就是覺得不安全。現在的情況是，他們一家是否在加強維安的狀態下出席，或是讓哈利獨自前去。」

哈利 梅根 加州

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