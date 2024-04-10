只為炫技？汽車新玩意很潮 但這幾項讓駕駛人只覺得煩

新世代汽車科技改良有助於駕駛及安全，但有一些功能也讓人不解。示意圖。（取材自pexels.com@Riccardo）

新世代汽車結合許多新科技、新特色，號稱「改善駕駛經驗」，無可否認有些科技改良，的確有助於駕駛及安全，例如倒車攝影輔助近來已變成必需，但有一些智慧特色不僅讓人摸不著頭腦，甚至還感到惱火。

每日郵報(Daily Mail)整理出幾項駕駛人覺得無腦的新科技特色：

攝影鏡頭取代兩側後視鏡

首先是用攝影鏡頭代替兩側後視鏡。原先的盲點輔助監視，可謂一大發明，通常還佐以警示音，讓你能知道車尾後四分之一有沒有另一輛車靠近。但現在舊式的兩側後視鏡居然都以攝影鏡頭來取代了，撇除外觀有未來感，車廠自詡可減少風切噪音、改善空氣力學、節能增加，還說鏡頭的廣角可以減少盲點。

但事實上這些優點顯然帶來反效果。要注視反直覺安裝的攝影鏡頭，大家做起來都不自然，結果反而不像一般側後視鏡那麼常去看。前座乘客前傾去玩資訊娛樂裝置時，常會干擾駕駛的視線，且影像品質刺眼、不可靠又拙劣，讓駕駛人視線受限。

@rojakdaily.my The Audi Q8 e-tron doesnt comr with trafitional side mirrors. Is this truly the future? Are cameras safer than mirrors? ♬ Knight Rider (Main Theme) - TV Sounds Unlimited

數位後視鏡取代傳統車內後視鏡

再來是車內後視鏡虛擬化。駕駛座後視鏡1909年由黎維特(Dorothy Levitt)發明，首先推出於1914年，用了120年不成問題。但現在虛擬後視鏡開始冒出來。本來一切還算好，一旦裝在車尾的攝像鏡頭變髒，就出問題。

所謂的智能鏡可能無法清晰顯示物體，得日常清洗及切換成傳統後視鏡模式。推出Polestar 4車款而不裝傳統後視鏡的日產車廠說，傳統後座會阻擋視線，數位後視鏡能看得更清晰。但未能說服駕駛人。

車上遊戲主機太多餘？

寶馬汽車的BMW i5系列與遊戲平台AirConsole合作，推出「獨一無二的車內遊戲，上路玩！」，但每日郵報專家指出，人們已經花費大量時間在看各式螢幕，車上遊戲主機似乎不怎麼有必要。

買豪車當然對一切奢侈品多多益善。但BMW i7把奢華裝在車外，似乎讓人費解，比方車子的施華洛世奇(Swarovski)車頭燈，兩對水晶安裝在每組車頭燈的內聚光燈裡，當車主走近汽車時會發出歡迎光線，看來或許耀眼，但有助於改善能見度嗎？

轉彎指示燈複雜化

車門門控燈(Puddle lights)顧名思義是照到附近地板的光束。要在黑暗的室內停車場開鎖，或者在黑暗中入、離車時，避免踩到不平表面，確實有幫助，但一些品牌的門控燈實在走火入魔，把汽車品牌照映到地板上，只為了美學理由，憑添一點虛榮。

開車轉彎只有兩個方向，左或右，轉動方向盤，指示燈亮起，就這麼簡單，只是現在不然，有人認定駕駛人需要方向指示燈光。幾年前隨著奧迪(Audi)、福斯(Volkswagen)推出的車款而流行起來。射出由左轉右或由右轉左的光束，看來像搖著螢光棒。事實上並無改善轉彎指示燈的注意領略力，也不會幫助其他駕駛人看出你提示的轉向，只徒增困擾而已。