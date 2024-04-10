暴雪旗下遊戲今夏重返中國市場 包括魔獸世界

網易CEO丁磊（左起）、暴雪娛樂總裁法里斯（Johanna Faries）。（暴雪中國微博）

流傳一年多的網易、暴雪「復婚」大戲，最終水落石出。暴雪娛樂、微軟 遊戲與網易10日共同宣布，暴雪娛樂旗下遊戲作品，將根據更新後的遊戲發行協議，自今年夏季開始陸續重返中國市場。

微軟遊戲和網易還達成一項協定，嘗試將新的網易遊戲帶到Xbox及其他平台。

澎湃新聞報導，更新後的遊戲出版協議將涵蓋玩家在之前協議下的各款國服（中國網路伺服器簡稱）遊戲，像是《魔獸世界》、《爐石傳說》等。

暴雪表示，在過往已超15年的合作基礎上，暴雪與網易正在努力制定回歸計畫，未來將公布更多細節。

9日就有多方傳言稱，暴雪、網易，將在10日官宣重新合作，該消息也一度登上熱搜，牽動中國玩家的心。

實際上，暴雪和網易方面的接觸早已開始。去年11月，有知情人士稱，暴雪已在和包括網易、騰訊在內的多家遊戲廠商，談判國服回歸事宜，但當時尚未決定確定的合作方和具體回歸時間。

暴雪表示，經過過去一年的持續商討，暴雪娛樂與網易非常高興能夠達成一致以在未來繼續為國服玩家提供服務，並鄭重重申雙方對提供卓越遊戲體驗的承諾。

對於此次合作，網易CEO 丁磊說：「很高興能夠在信任和相互尊重的基礎上開啟下一個篇章，在共同建立的這個獨特的社區中，為使用者提供服務。我們將繼續堅定不移地致力於提供更刺激、更有創意的娛樂體驗。」

網易和暴雪的合作起源於2008年，當時暴雪宣布將旗下《星海爭霸II》《魔獸爭霸III：淬鍊重生》《魔獸爭霸III：寒冰霸權》，以及戰網平台在中國的獨家營運權，全部授予網易的下屬子公司網之易。雙方在合作接近14年後，在2022年11月宣布分道揚鑣。

由網之易代理的《魔獸世界》《爐石戰記》《鬥陣特攻》《暗黑破壞神Ⅲ》《魔獸爭霸Ⅲ：淬鍊重生》《暴雪英霸》《星海爭霸》系列產品，於2023年1月24日0時起在中國市場的營運終止，暴雪關閉戰網登錄以及所有遊戲伺服器，同時關閉用戶端下載。

對於分裂原因，網易人士指出，前任動視暴雪CEO 科蒂克（Bobby Kotick）要求網易在續約時提前預付兩年款項，總金額達數億美元，希望借此讓動視暴雪交出一份更漂亮的財務報表，在今年6月前順利完成和微軟的交割。

但在網易看來，這種做法涉嫌財務欺詐，觸及到底線問題，因此不得不中止合作。

對於和網易續約，暴雪方面曾提出高價條件：一是要求未來分成較2019到2022年的合約期的50%以上營收和淨利潤 進一步提高；二是要求暴雪遊戲定價必須實現全球同步，先前國服遊戲定價較其他地區普遍低20%。

丁磊在2022年11月電話會議中表示，網易非常希望繼續代理暴雪遊戲，但過去一段時間，整個談判過程難度其實遠超出網易方面的預期。對於一些涉及到可持續營運、和中國市場及玩家核心利益的關鍵性合作條款，動視暴雪的要求是不可接受的。

不過，就在雙方大張旗鼓地官宣告別後不久，各種恢復合作的消息就已經開始流傳，暴雪在多方尋覓新的代理商未果後，再次考慮和網易恢復合作。

網易和暴雪最初的接觸起源於2007年。「我們都有點相見恨晚，瞭解越多，就越喜歡對方。」曾任網易《魔獸世界》項目負責人的李日強曾這樣形容網易與暴雪在接觸中留下的印象：「兩家公司都是研發型企業，高管都有開發背景，而且都是慢工出細活的做事風格。」

值得注意的是，此次網易、暴雪重新牽手，背後的合作主體從暴雪變成微軟。遊戲分析師張書樂指出，網易不是和暴雪合作，而是與微軟合作，暴雪只是一個用來連通兩個巨頭的橋樑。

微軟於去年10月完成收購動視暴雪，但對於暴雪回歸中國的具體時間，微軟始終未曾對外釋放信息。

張書樂表示，對網易而言，多了暴雪遊戲，對整個遊戲格局而言並不會有多大影響，但基於微軟想要進軍手機遊戲的思路，同時或許也將和網易一道在遊戲主機、PC遊戲和手遊上探索多端數據互通遊戲的可能性。

另有遊戲行業高管分析，暴雪在更換國服代理上面臨版號的巨大困難，如果不是繼續由網易代理，只能重新申請版號，重新開服的時間可能會延長很久，這可能是微軟方面不希望看到。