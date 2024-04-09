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英日政要齊聚華府 台海印太和平成共識

她登機前才知要被扣選位費氣炸 專家列舉哪些隱形成本會吃掉你的錢

編譯潘勛／即時報導
長途搭機及轉機常衍生附加費用，讓旅客意外、不快。示意圖，非新聞當事者。(路透)
長途搭機及轉機常衍生附加費用，讓旅客意外、不快。示意圖，非新聞當事者。(路透)

英格蘭女性派翠西亞‧克里根(Patricia Cregan)1月透過美國迪士尼世界訂旅遊套餐，想來美國奧蘭多玩，不料竟發現要付費選機位，去程每人要加收約80英鎊(約100美元)，回程要加約90美元。類似經驗者常有受騙感，專家警告還有很多魔鬼細節，乘客實際搭機成本恐會外加，消費者宜多留神。

今日美國報(USA Today)報導，克里根表示自己拒絕加收的費用，不願被敲詐。她對英國航空(British Airways)客服說，自己用電話向迪士尼世界訂購行程，不管是一開始，或整個過程，都沒有任何人在任何時間點，讓她知道訂機位時必須加錢。

碰到這種處境的絕非克里根而已。一些遊客只看價格買機票，幾乎免不了到交易快到最後，才了解搭機的真實費用。

「搭機乘客權利」(FlyersRights.org)律師阿波鮑姆(Andrew Appelbaum)指出，航空公司刊登廣告時，按規定只報機票、稅金及規費而已。按要求，航空公司要在他們官網有個專頁，詳列出一切費用，但並沒規定航空公司在推銷機票時，要列出附加費用如攜上班機行李費、托運行李費，或者機票變更及取消的手續費。

阿波鮑姆表示，像克里根那樣透過第三方而訂機票的人，要了解自己搭機的真正成本，更為困難；他表示，在第三方網站只看到一些基本資訊如不准變更、不得選位，或者選位要加錢，但是看不出所有附加服務的確切成本。

劇本作家兼演員莫妮卡‧雷頓(Monica Layton)表示，自己去歐洲行程，遇到跟克里根類似的經驗，她到Travelocity訂票，付費內容包括選機位、個人隨身物件、座艙行李一件、托運行李一件；她跟聯合航空選機位時，沒遇到任何麻煩，只是行程到了德國漢莎航空(Lufthansa)及布魯塞爾航空（Brussels），兩家航空公司就不准了。

Travelocity網站的母公司Expedia聲明解釋，那是因為聯合航空與漢莎、布魯塞爾航空結盟，聯航售出一些目的地在歐洲的機票，實際由其他航空公司運作，碰到這種狀況，要用合作業者的票務政策。

但這麼錯綜複雜遊戲規則讓遊客很失望。雷頓表示，這樣讓旅行變得很不愉快，你沒多付錢而得不到機位，為什麼要添增這類不便？不都為了錢嗎？

運輸部已研議規定，要求航空公司要更開誠布公，不論是在自己平台還是第三方平台，講出某機票可能相關的額外費用，但規定預計在4月底才敲定。但阿波鮑姆表示，規定除非經過立法，不然還是有些暗藏起來的費用，遊客不會知道。

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