加拿大西岸恐有大地震 加國政界、學界向台灣防災取經

台灣0403大地震造成花蓮地區重大災情。(本報資料照片)

加拿大 西岸是地震 高危地帶，近期加國不斷探討台灣的防震成效，台灣駐加拿大代表曾厚仁說，除了死傷數字相對低之外，台灣處理災難的透明度和高效率受到高度讚揚；卑詩省負責災難應變的廳長也大為佩服台灣的應變能力。

曾厚仁過去數日頻頻接受加拿大媒體採訪，說明台灣地震的最新情況。他對中央社表示，加拿大除了關注是否有公民在台灣遇難外，也非常想瞭解台灣如何能迅速因應地震，而政商學僑界等多方人士都讚揚台灣。

他說：「台灣面對災難不會採取遮掩的態度，是非常透明的，這和中國作法很不一樣，許多加拿大友人主動向我讚揚這一點。」

曾厚仁說，災難是令人難過的，而遭逢地震傷害的台灣，再一次讓國際社會看到它的韌性和美好。

卑詩省緊急管理和氣候準備廳長馬博文（Bowinn Ma）對台灣在預防地震、救災管理上的成就深感佩服。她說：「想想這是多麼巨大的地震，而台灣卻處理得那麼好。我看到台灣的學校在地震當下緊急帶領學生疏散避難，大家都很有秩序，也看到商家因應得宜，儘管有損失，卻很快恢復正常營業，這都是令我驚訝又佩服的。」

對於加拿大即將啟動地震預警系統（Earthquake Early Warning system），馬博文說，這套系統和台灣的系統很相似，也就是傳感器一旦偵測大型震波，會第一時間發送到民眾手機上，讓民眾把握關鍵的幾十秒時間緊急避難。卑詩省近一、兩個月內將會率先使用，安大略省和魁北克省於秋季啟用。

不列顛哥倫比亞大學 （UBC，或稱卑詩大學）專長地震工程的助理教授凱利（Trevor Carey）在加拿大廣播電台（CBC Radio）和環球新聞（Global News）都提到台灣的防震通報機制和民眾因應地震的知識度很高。

曾經訪問台灣，多次與台灣專家交流防震工程的不列顛哥倫比亞大學土木工程教授楊（Tony Yang）也說明台灣自921大地震後，對建築物防震要求非常嚴謹。

加拿大西部每年發生千餘次地震，其中100多次地震強度超過5級。

卑詩省溫哥華島於1700年1月26日曾發生規模9.2地震，專家不斷預警，由北加州延伸至卑詩省的卡斯卡迪亞斷層（Cascadia subduction zone）可能再度發生規模9以上的大地震。