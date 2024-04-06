寶潔「洗衣膠囊」包裝有缺陷 恐讓幼兒誤食 召回820萬包

這次被召回的820萬包產品中，包括極為暢銷的汰漬(Tide)洗衣膠囊。(路透)

美國消費者產品安全委員會(Consumer Product Safety Commission, CPSC)5日表示，820萬包寶潔公司(Procter & Gamble)生產的洗衣膠囊(laundry detergent pod)因包裝缺陷而被召回，這些產品的包裝容易裂開，恐讓幼兒誤食，或導致臉部受傷。

此次被點召回的多是知名洗衣精品牌，包括Tide、Gain Flings、Ace和 Ariel，於2023年9月至2024年2月期間生產的洗衣膠囊；這些裝在彈性薄膜膠囊內的洗衣精，外面還有一個塑膠夾鏈袋包裝。

但外包裝在夾鍊軌道附近容易裂開，幼童和其他自我保護能力較弱的人萬一不慎攝入洗衣膠囊內液體，恐造成皮膚或眼睛受傷。

寶潔集團位於西維吉尼亞州的清潔用品製造廠。(路透)

CSPS警告，誤食大量清潔劑可能導致死亡，對於有潛在健康問題的人風險更大。

這批召回的產品銷售途徑涵蓋實體和線上通路，包括Big Lot、CVS、Family Dollar、家得飽(Home Depot)、山姆俱樂部(Sam's Club)、目標市場(Target )、沃爾瑪 (Walmart)等零售店面和亞馬遜 (Amazon)網路平台等，售價大約依照重量多寡約在5元至30元之間。

CPSC表示，目前未收到與召回產品包裝缺陷直接相關的傷害報告；不過，已收到四起兒童接觸洗衣膠囊的報告，但不清楚是否包括在被點名召回的範圍內。

消費者可造訪寶潔官網pg.com/bags查看召回產品的批次代碼，如果家中產品與召回代碼相符，CPSC建議立即將該產品放在兒童看不見、接觸不到的地方。消費者可要求退款或免費更換為安全包裝。