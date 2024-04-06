岩茶拿鐵、藿香正氣水美式… 中國吹起咖啡跨界風

喜愛嚐鮮的「Z世代」成為中國咖啡消費主力軍。圖為上海市民在街頭喝咖啡。 （中新社）

清明假期，「隱匿」在中國江西省南昌市東湖區老街巷的一家中式咖啡 館內，年輕顧客三三兩兩圍坐，端著手沖咖啡閑聊拍照，咖啡熱氣氤氳在清新空氣中。

「店裡顧客九成是年輕人，為迎合年輕人消費需求，我們西咖中做，將咖啡與茶相結合，調配出岩茶拿鐵、鴛鴦特調咖啡兩款產品，並選用景德鎮陶器或瓷器作為器具，很受顧客青睞。」上述咖啡館主理人徐卓說。

「西方咖啡『混搭』中國茶，有種中西合璧、傳統與時尚碰撞的感覺。」江西「95後」咖啡愛好者李菲笑言。

隨著樂於嚐鮮、喜歡新奇的中國「Z世代」日益成為消費主力軍，其對產品的要求不再局限於使用價值，而是在文化、互動、體驗等方面有更多額外價值需求。

艾媒咨詢數據顯示，2023年中國咖啡行業市場規模達6178億元人民幣（約850億美元），預計2025年有望突破萬億元人民幣。

具備社交屬性的咖啡企業更容易搶占咖啡市場份額。從瑞幸咖啡和貴州茅台聯合推出「醬香拿鐵」，到庫迪咖啡聯名經典IP《甄嬛傳》推出阿膠拿鐵，再到星巴克 在中國市場推出意欖朵系列飲品，聯名、跨界、新品成了咖啡品牌「破圈」營銷的核心方式。

皮蛋咖啡、人參咖啡、沙茶牛肉丸拿鐵、藿香正氣水美式……中國各地咖啡店創新推出的「特調咖啡」層出不窮，頻頻走紅網絡。在中國社交平台「小紅書 」上，「特調咖啡」相關筆記超60萬篇。

「『新中式』咖啡有望解鎖熱衷國風文化的『Z世代』消費需求。」徐卓認為，針對消費者不同偏好和獵奇心理進行產品研發，成為咖啡品牌差異化的重要方向，也給咖啡貼上了「年輕」「潮流」等標籤。

在咖啡口味不斷「翻新」的同時，咖啡消費也走出城市商業綜合體，下沉至城市社區和縣城鄉村，並和多種生活服務業態加速跨界融合，「咖啡+書吧」「咖啡+棋牌室」「咖啡+旅遊」等新業態不斷湧現。

美團近日發佈的《2024縣城咖啡新業態報告》顯示，2023年中國縣城咖啡商戶數量較2022年增長113.36%；2024年1月，中國縣城咖啡累計訂單量較2022年同期增長322.26%，較2023年同期增長136.37%。

28歲的周德豪在「千年瓷都」景德鎮經營了一家陶藝館，「陶藝製作時間通常較久，我們就想著把陶藝與咖啡相結合，給顧客或學員提供一個更放鬆、提神的環境，效果很好。」

「燈光氛圍感十足，相對於城市咖啡館又很安靜和閑適，感覺很愜意。」這個清明假期，25歲的江西南昌白領程珊約上三五好友打卡了一家鄉村咖啡館。

「在多元化、差異化的消費心態和理念下，跨界融合是消費新業態的『常規動作』。」在南昌市社會科學院院長戴慶鋒看來，除增加基本產品品質外，咖啡跨界融合更要把文化要素融入產品服務中，給消費品增加文化內涵，或許是跨界融合的精髓。