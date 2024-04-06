我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

岩茶拿鐵、藿香正氣水美式… 中國吹起咖啡跨界風

中新社南昌6日電
喜愛嚐鮮的「Z世代」成為中國咖啡消費主力軍。圖為上海市民在街頭喝咖啡。 （中新社）
喜愛嚐鮮的「Z世代」成為中國咖啡消費主力軍。圖為上海市民在街頭喝咖啡。 （中新社）

清明假期，「隱匿」在中國江西省南昌市東湖區老街巷的一家中式咖啡館內，年輕顧客三三兩兩圍坐，端著手沖咖啡閑聊拍照，咖啡熱氣氤氳在清新空氣中。 　　

「店裡顧客九成是年輕人，為迎合年輕人消費需求，我們西咖中做，將咖啡與茶相結合，調配出岩茶拿鐵、鴛鴦特調咖啡兩款產品，並選用景德鎮陶器或瓷器作為器具，很受顧客青睞。」上述咖啡館主理人徐卓說。 　　

「西方咖啡『混搭』中國茶，有種中西合璧、傳統與時尚碰撞的感覺。」江西「95後」咖啡愛好者李菲笑言。   　　        

隨著樂於嚐鮮、喜歡新奇的中國「Z世代」日益成為消費主力軍，其對產品的要求不再局限於使用價值，而是在文化、互動、體驗等方面有更多額外價值需求。 　　

艾媒咨詢數據顯示，2023年中國咖啡行業市場規模達6178億元人民幣（約850億美元），預計2025年有望突破萬億元人民幣。 　　

具備社交屬性的咖啡企業更容易搶占咖啡市場份額。從瑞幸咖啡和貴州茅台聯合推出「醬香拿鐵」，到庫迪咖啡聯名經典IP《甄嬛傳》推出阿膠拿鐵，再到星巴克在中國市場推出意欖朵系列飲品，聯名、跨界、新品成了咖啡品牌「破圈」營銷的核心方式。 　　

皮蛋咖啡、人參咖啡、沙茶牛肉丸拿鐵、藿香正氣水美式……中國各地咖啡店創新推出的「特調咖啡」層出不窮，頻頻走紅網絡。在中國社交平台「小紅書」上，「特調咖啡」相關筆記超60萬篇。 　　

「『新中式』咖啡有望解鎖熱衷國風文化的『Z世代』消費需求。」徐卓認為，針對消費者不同偏好和獵奇心理進行產品研發，成為咖啡品牌差異化的重要方向，也給咖啡貼上了「年輕」「潮流」等標籤。 　　

在咖啡口味不斷「翻新」的同時，咖啡消費也走出城市商業綜合體，下沉至城市社區和縣城鄉村，並和多種生活服務業態加速跨界融合，「咖啡+書吧」「咖啡+棋牌室」「咖啡+旅遊」等新業態不斷湧現。 　　

美團近日發佈的《2024縣城咖啡新業態報告》顯示，2023年中國縣城咖啡商戶數量較2022年增長113.36%；2024年1月，中國縣城咖啡累計訂單量較2022年同期增長322.26%，較2023年同期增長136.37%。 　　

28歲的周德豪在「千年瓷都」景德鎮經營了一家陶藝館，「陶藝製作時間通常較久，我們就想著把陶藝與咖啡相結合，給顧客或學員提供一個更放鬆、提神的環境，效果很好。」 　　

「燈光氛圍感十足，相對於城市咖啡館又很安靜和閑適，感覺很愜意。」這個清明假期，25歲的江西南昌白領程珊約上三五好友打卡了一家鄉村咖啡館。 　　

「在多元化、差異化的消費心態和理念下，跨界融合是消費新業態的『常規動作』。」在南昌市社會科學院院長戴慶鋒看來，除增加基本產品品質外，咖啡跨界融合更要把文化要素融入產品服務中，給消費品增加文化內涵，或許是跨界融合的精髓。

咖啡 星巴克 小紅書

上一則

5月起Meta標記AI生成內容 不刪圖以免侵害自由

延伸閱讀

花旗：可可、咖啡可能再漲價

花旗：可可、咖啡可能再漲價
取代膠囊不留垃圾 Keurig將推出圓餅狀咖啡塊

取代膠囊不留垃圾 Keurig將推出圓餅狀咖啡塊
喝咖啡竟引蕁麻疹發作？ 醫：7成可靠這方法改善症狀

喝咖啡竟引蕁麻疹發作？ 醫：7成可靠這方法改善症狀
咖啡當水喝每天1千CC 上班族心臟如針刺、胃食道逆流

咖啡當水喝每天1千CC 上班族心臟如針刺、胃食道逆流

熱門新聞

美國空姐雪兒（Cher）分享，根據她多年飛行經驗，能從乘客穿的「鞋子」，看出對方是哪種類型的人。示意圖。（取材自pexels.com@PNW Production）

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

2024-04-01 20:15
實現美國夢的成本愈來愈貴，除了家庭、子女，擁有滿意的房產也愈來愈難。（歐新社）

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

2024-03-31 20:52
四生肖四月中後，會感覺到工作逐漸得心應手，也就是2024年運勢否極泰來的時候。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

2024-04-05 07:00
英國王室內部人士爆料國王查理三世罹患胰臟癌，僅存2年壽命，白金漢宮正加緊安排喪禮計畫「梅奈橋行動」，不過該消息並未獲得證實。（美聯社）

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

2024-03-31 00:16
李安曾經兩度獲得奧斯卡最佳導演獎。（路透資料照片）

李安終於願意說了「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片有這些內幕

2024-03-31 01:24
顯微鏡下的草莓表皮有許多蟲蟲亂竄。

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

2024-04-04 03:25

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶