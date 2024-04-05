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香港維多利亞港月月辦煙火秀 首秀搭「五一」假期登場

記者陳宥菘／即時報導
為推廣香港旅遊，港府今年計畫每個月都在維港舉辦煙火秀和無人機表演，首場煙火秀將配合中國「五一」黃金周假期，在5月1日晚間登場。(香港旅遊局提供)
為推廣香港旅遊，港府今年計畫每個月都在維港舉辦煙火秀和無人機表演，首場煙火秀將配合中國「五一」黃金周假期，在5月1日晚間登場。(香港旅遊局提供)

每逢跨年、國慶等節日，香港維多利亞港上空閃耀的煙火匯演總是吸引大批遊客。為推廣香港旅遊，港府今年更編列10.9億港幣（約1.4億美元）預算，計畫之一是每個月都在維港舉辦煙火秀和無人機表演。香港旅發局6日宣布，活動5月起正式啟動，首場煙火秀將配合中國「五一」黃金周假期，在5月1日晚間登場；首場無人機表演則在5月11日舉行。

香港旅發局總幹事程鼎一6日出席香港商業電台節目時透露，首場海上煙火表演計畫5月1日晚上8時在尖東海濱舉行，配合中國「五一」黃金周假期展開；並在同月11日因應多個傳統節日，在灣仔臨時海濱花園前，舉辦首場無人機演出。

另外，6月10日將再度於灣仔舉行無人機表演，6月15日配合國際龍舟邀請賽首日賽事，晚上8時舉辦海上煙火表演，配合端午節氣氛。

程鼎一表示，他不認為單靠煙火和無人機表演可以吸引很多旅客到香港，但有助推動香港氛圍，令旅客有更好的體驗。他還說，旅發局將提早宣布活動計畫，讓商家提早準備配合活動舉行。

港媒日前引述消息指，計畫中的煙火匯演，規模類似去年中在灣仔海濱舉行的「維港嘉年華」，時長約10分鐘。

香港 端午節 港府

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