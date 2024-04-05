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4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

世界新聞網／輯
四生肖四月中後，會感覺到工作逐漸得心應手，也就是2024年運勢否極泰來的時候。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）
四生肖四月中後，會感覺到工作逐漸得心應手，也就是2024年運勢否極泰來的時候。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

這陣子老是不順，走到哪都到處碰壁嗎？新浪專欄「運勢女王」點評四個生肖，不要過度憂慮現在的不順遂，等到四月中後，會感覺到工作逐漸得心應手，也就是2024年運勢否極泰來的時候。

生肖屬龍

屬龍的人此時正要迎來人生的春天，他們原本就有王者風範，如今更是運勢如虹，能夠抓住別人看不到的商機，事業上如日中天。創業的人也能抓緊機會，一舉成功，讓自己和家人的生活不再貧窮，走向富貴之路。

生肖屬蛇

屬蛇的人有機會在四月中後邁向事業高峰，他們有極強的毅力恆心，工作上依循不急不緩的步調，總在關鍵時刻發揮自己的優勢。從此將憑藉努力和才華，在職場上取得顯著成就，當然收入也會明顯增長，連帶地過上生活品質更好的日子。

生肖屬猴

屬猴的人機智聰明，反應靈敏，將是團隊中最出頭的佼佼者。四月中後可能會獲得比現在更好的工作或轉職，得以發揮被埋沒已久的資質，受到長官和同事的肯定，事業巔峰不再遙不可及，並會大幅改善原本沉重的經濟壓力。

生肖屬雞

屬雞的人勤勉向上，不怕吃苦，但就是缺了一點運氣。四月中有機會能發揮工作上最大潛力，並遇上難得一見的重大機遇，可能是對工作有幫助的貴人，或是重要的晉升機會，最實質的回報當然是源源不絕的獎金入帳，得以擺脫長久以來的拮据和困頓。

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