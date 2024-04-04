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阿根廷登革熱肆虐 防蚊液2個月買不到 跨國到烏拉圭採購

中央社／布宜諾斯艾利斯4日專電
高溫豪雨過後，阿根廷登革熱疫情升高達歷史紀錄，防蚊液成阿根廷民眾熱門詢問商品。國際知名大廠生產含「敵避」（DEET）防蚊藥品在藥局和超市一罐難求，首都布宜諾斯艾利斯一家五金行也趕上熱潮陳列防蚊商品。(中央社)
高溫豪雨過後，阿根廷登革熱疫情升高達歷史紀錄，防蚊液成阿根廷民眾熱門詢問商品。國際知名大廠生產含「敵避」（DEET）防蚊藥品在藥局和超市一罐難求，首都布宜諾斯艾利斯一家五金行也趕上熱潮陳列防蚊商品。(中央社)

阿根廷登革熱通報確診超過18萬例達歷史新高紀錄，市面上含「敵避」（DEET）防蚊藥品一罐難求，阿根廷人甚至跨國到烏拉圭買防蚊藥劑，民眾自救紛紛在社群分享自製防蚊液配方。

登革熱疫情在拉丁美洲和加勒比地區呈上升趨勢，2024年可能是有紀錄以來最糟糕的一年。一部分原因是聖嬰現象引發的氣溫飆升和與氣候變化的極端天氣。在美洲登革熱疫情平均每3到5年週期性發生一次。隨著氣溫升高，登革熱的地理範圍似乎正在擴大。

走訪阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）藥局及超市，已經超過兩個月難以買到防蚊液。任職連鎖Danish藥妝店藥師丹尼爾（Daniel）表示，含「敵避」防蚊液已經成最搶手的商品，通常進貨到上架不出半小時可能就完售，目前沒有限制個人購買數量，所以常有顧客一人買走所有的貨品。

在網路購物平台販售的含「敵避」防蚊液價格隨意哄抬，一罐170毫升防蚊噴霧，4日有賣家以公司貨定價10倍以上的價格兜售，原本一罐約3000披索（約3.48美元）遭喊價至3萬4000披索（約39美元）。

阿根廷民眾開始尋找易於製作且價格經濟的天然防蚊液來驅趕蚊子，除了常見的香茅、驅蚊植物香氛和蘋果醋，在烘培糕點常用的「香草精」竟成為民眾實測有效驅蚊的選擇。國家報（La Nacion）報導，以特定比例香草精和水的液體噴灑在皮膚上，人體周遭不會有任何蚊子接近或叮咬，也留下濃郁的香味。

對於防蚊藥品短缺的情況，阿根廷衛生部部長魯索（Mario Russo）表示，未來兩週內可解決，已與防蚊液製造商溝通以最大產能生產；經濟部也採取減稅，促進防蚊藥品進口。

烏拉圭前總統穆西卡（José Mujica）批評阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）政府對於登革熱不積極應對，以及在國家調整和削減政策中削減科學研究經費，加劇了阿根廷防蚊藥劑的短缺和高價。

穆西卡指出，阿根廷人跨國到烏拉圭買防蚊藥劑，可能導致當地缺貨，烏拉圭本地恐面臨登革熱疫情肆虐。

阿根廷傳染病專家畢溪（Rogelio Pizzi）說，布宜諾斯艾利斯、科爾多瓦（Cordoba）和聖菲（Santa Fe）中部地區的病例增加，這是由於氣候變化，降雨量、濕度增加以及阿根廷氣候亞熱帶化，創造了一個有利於蚊子發育的環境。

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