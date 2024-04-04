我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震外籍遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

黃子佼是偷拍論壇「高級會員」犯罪時間線曝光 網轟：不知悔改

台灣新聞組／即時報導
藝人黃子佼是偷拍論壇「創意私房」高級會員，被查扣4TB容量隨身硬碟中儲存上百部偷拍影片。（本報系資料照片）
藝人黃子佼是偷拍論壇「創意私房」高級會員，被查扣4TB容量隨身硬碟中儲存上百部偷拍影片。（本報系資料照片）

藝人黃子佼是偷拍論壇「創意私房」高級會員，被查扣4TB容量隨身硬碟中儲存上百部偷拍影片，其中7部是未成年，檢方考量他認罪悔悟，處分緩起訴。時代力量黨主席王婉諭批評，黃子佼作為公眾人物卻做了最惡劣的示範，成為犯罪產業鍊的一環。當初揭發黃子佼的吹哨者、部落客Zofia痛斥，「噁心的令人無法呼吸」。

根據媒體報導，黃子佼不僅是偷拍論壇的會員，還是高級會員，擁有更高權限，瀏覽更多影片。網友看到黃子佼於論壇購買性影像的最後時間為去年7月，已是爆發MeToo事件之後，直轟他不知悔改、垃圾。

Zofia忍不住轉發相關新聞痛批，「這裡面的影片都是被偷拍的，那些未成年少女也是，他們都是別人的女兒啊！」她直呼，「噁心的令人無法呼吸。」

另外，作家部落客凱薩琳・孔3日連續發了3篇文痛批黃子佼「噁男就是噁男」，她稱，「就算台灣缺乏主持人才，都不足以成為支持黃子佼復出的理由。不看電視就好了啊，幹嘛支持迷戀未成年少女的變態？」。認為黃子佼應該無限期退出演藝圈。

凱薩琳・孔還稱，「我看不起所有上次幫黃子佼說話的每一個網紅，還有對他喊加油的那些人。加油個屁，這種人還鼓勵他復出？」。

另外，王婉諭在臉書以「你的惡意或好奇，是某些人生命的煉獄」作為開頭，發表了一篇文章，指「創意私房」是她2021年接受陳情後告發的犯罪集團，近日終於被大量起訴；這個集團將違法偷拍、轉傳的裸露或性私密影像與個資整理在一起，以會員制的方式經營，把他人的痛苦轉化自己的盈利。

王婉諭指出，黃子佼不只是這個論壇近萬會員的其中一名，且在性侵案遭踢爆後還繼續購買，離譜的是，她還在部分媒體平台看到有人說，黃子佼只是花錢購買，又沒有轉傳、販售，還好吧？「NO！一點都不好！」

王婉諭表示，絕大多數的受害者，都是在不知情的狀況下被拍攝，完全沒有同意自己的私密影像被這樣轉傳、販售，但他們卻要活在一輩子被窺探、騷擾，甚至是被威脅的恐懼中。

王婉諭說，即便犯罪集團被偵破，也無法保證這些影像就此消失，甚至可能早已散播到網路各處，這樣的不安全感，將會繼續跟著這些無辜的受害者Ｍ呼籲大眾對這些違法的裸露或私密影像，秉持「不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有」的原則，不要助長惡意滋長，也拒絕成為共犯結構的一員。

王婉諭表示，只有整個社會一起站出來，才能讓那些無所畏懼的犯罪者知道，「你的惡意，是建立在多少人的痛苦之上」。

黃子佼 臉書

上一則

世界最長壽男人逝世享嵩壽114歲 生前每天1杯烈酒、膝下82名子孫

下一則

減肥藥熱門 美國好市多聯手診所推減重服務 可開處方

延伸閱讀

黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」

黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」
結案…黃子佼涉性騷擾 「這原因」獲不起訴

結案…黃子佼涉性騷擾 「這原因」獲不起訴
開少女色情論壇 小學師判6年10月

開少女色情論壇 小學師判6年10月
北投湯屋偷拍性愛片案 警逮3網友

北投湯屋偷拍性愛片案 警逮3網友

熱門新聞

四生肖在四月能走上成功道路，貴人如雲來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

2024-03-27 19:10
四星座從三月底開始可以擺脫黑暗，有如闇夜中照進一道亮光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jill Wellington）

三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜

2024-03-28 23:20
實現美國夢的成本愈來愈貴，除了家庭、子女，擁有滿意的房產也愈來愈難。（歐新社）

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

2024-03-31 20:52
美國空姐雪兒（Cher）分享，根據她多年飛行經驗，能從乘客穿的「鞋子」，看出對方是哪種類型的人。示意圖。（取材自pexels.com@PNW Production）

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

2024-04-01 20:15
英國王室內部人士爆料國王查理三世罹患胰臟癌，僅存2年壽命，白金漢宮正加緊安排喪禮計畫「梅奈橋行動」，不過該消息並未獲得證實。（美聯社）

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

2024-03-31 00:16
李安曾經兩度獲得奧斯卡最佳導演獎。（路透資料照片）

李安終於願意說了「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片有這些內幕

2024-03-31 01:24

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖