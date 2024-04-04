黃子佼是偷拍論壇「高級會員」犯罪時間線曝光 網轟：不知悔改

藝人黃子佼是偷拍論壇「創意私房」高級會員，被查扣4TB容量隨身硬碟中儲存上百部偷拍影片。（本報系資料照片）

藝人黃子佼 是偷拍論壇「創意私房」高級會員，被查扣4TB容量隨身硬碟中儲存上百部偷拍影片，其中7部是未成年，檢方考量他認罪悔悟，處分緩起訴。時代力量黨主席王婉諭批評，黃子佼作為公眾人物卻做了最惡劣的示範，成為犯罪產業鍊的一環。當初揭發黃子佼的吹哨者、部落客Zofia痛斥，「噁心的令人無法呼吸」。

根據媒體報導，黃子佼不僅是偷拍論壇的會員，還是高級會員，擁有更高權限，瀏覽更多影片。網友看到黃子佼於論壇購買性影像的最後時間為去年7月，已是爆發MeToo事件之後，直轟他不知悔改、垃圾。

Zofia忍不住轉發相關新聞痛批，「這裡面的影片都是被偷拍的，那些未成年少女也是，他們都是別人的女兒啊！」她直呼，「噁心的令人無法呼吸。」

另外，作家部落客凱薩琳・孔3日連續發了3篇文痛批黃子佼「噁男就是噁男」，她稱，「就算台灣缺乏主持人才，都不足以成為支持黃子佼復出的理由。不看電視就好了啊，幹嘛支持迷戀未成年少女的變態？」。認為黃子佼應該無限期退出演藝圈。

凱薩琳・孔還稱，「我看不起所有上次幫黃子佼說話的每一個網紅，還有對他喊加油的那些人。加油個屁，這種人還鼓勵他復出？」。

另外，王婉諭在臉書 以「你的惡意或好奇，是某些人生命的煉獄」作為開頭，發表了一篇文章，指「創意私房」是她2021年接受陳情後告發的犯罪集團，近日終於被大量起訴；這個集團將違法偷拍、轉傳的裸露或性私密影像與個資整理在一起，以會員制的方式經營，把他人的痛苦轉化自己的盈利。

王婉諭指出，黃子佼不只是這個論壇近萬會員的其中一名，且在性侵案遭踢爆後還繼續購買，離譜的是，她還在部分媒體平台看到有人說，黃子佼只是花錢購買，又沒有轉傳、販售，還好吧？「NO！一點都不好！」

王婉諭表示，絕大多數的受害者，都是在不知情的狀況下被拍攝，完全沒有同意自己的私密影像被這樣轉傳、販售，但他們卻要活在一輩子被窺探、騷擾，甚至是被威脅的恐懼中。

王婉諭說，即便犯罪集團被偵破，也無法保證這些影像就此消失，甚至可能早已散播到網路各處，這樣的不安全感，將會繼續跟著這些無辜的受害者Ｍ呼籲大眾對這些違法的裸露或私密影像，秉持「不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有」的原則，不要助長惡意滋長，也拒絕成為共犯結構的一員。

王婉諭表示，只有整個社會一起站出來，才能讓那些無所畏懼的犯罪者知道，「你的惡意，是建立在多少人的痛苦之上」。