我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」

7年未調 工作簽、綠卡申請費雙漲

世界最長壽男人逝世享嵩壽114歲 生前每天1杯烈酒、膝下82名子孫

編譯徐榆涵／即時報導
世界最長壽男子、出生於委內瑞拉的莫拉近日過世，享嵩壽114歲。（取材自維基百科）
世界最長壽男子、出生於委內瑞拉的莫拉近日過世，享嵩壽114歲。（取材自維基百科）

世界最長壽男子、出生於委內瑞拉的莫拉（Juan Vicente Pérez Mora）近日過世，享嵩壽114歲。

紐約郵報報導，根據金氏世界紀錄，即將在5月迎來115歲生日的莫拉已於近日逝世，委內瑞拉塔奇拉州州長貝納爾（Freddy Bernal）也證實該消息。

貝納爾在社群媒體X上悼念，將永遠記得莫拉對生活的樂觀、信念與希望以及對塔奇拉州的深切熱愛。他認為莫拉是善良、智慧與快樂的象徵，人們將永遠記得他的傳奇。

委內瑞拉總統馬杜羅也向莫拉致敬，並向其家人及委國人民表達慰問。

莫拉死因尚不清楚。他1909年5月27日出生於塔奇拉州，2022年2月4日以112歲又253天高齡被認證為世界上最長壽男子。

他曾經歷兩次世界大戰、西班牙流感和新冠疫情。2019年110歲生日時成為委內瑞拉首位男性超級人瑞（至少110歲），見證了從廣播、網路到人工智慧等突破性技術的出現。

家庭對莫拉來說尤其重要，他與妻子加希亞（Ediofina del Rosario García）結縭60年，直至她於1997年去世，兩人共育有11名孩子、41名孫子、18名曾孫和12名玄孫。

被問起長壽秘訣時，他歸功於「平日努力工作、假日好好休息、早睡早起、每天一杯西班牙烈酒aguardiente和信仰神」。

莫拉過世後，金氏世界紀錄表示，下一位全球最長壽男子應該是112歲的日本超級人瑞薗部儀三郎，目前仍有待確認。

疫情 社群媒體 流感

上一則

瘋搶AI人才 馬斯克提高工程師薪酬 防堵OpenAI挖角

延伸閱讀

美國人覺得要存多少才能舒適退休？約150萬美元

美國人覺得要存多少才能舒適退休？約150萬美元
旅日大熊貓「爽爽」病亡 29歲長壽相當於百歲老人

旅日大熊貓「爽爽」病亡 29歲長壽相當於百歲老人
每天按摩長壽穴 調理脾胃促進睡眠

每天按摩長壽穴 調理脾胃促進睡眠
寫過長壽暢銷書的醫生 每天做4件事延壽

寫過長壽暢銷書的醫生 每天做4件事延壽

熱門新聞

四生肖在四月能走上成功道路，貴人如雲來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

2024-03-27 19:10
四星座從三月底開始可以擺脫黑暗，有如闇夜中照進一道亮光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jill Wellington）

三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜

2024-03-28 23:20
實現美國夢的成本愈來愈貴，除了家庭、子女，擁有滿意的房產也愈來愈難。（歐新社）

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

2024-03-31 20:52
美國空姐雪兒（Cher）分享，根據她多年飛行經驗，能從乘客穿的「鞋子」，看出對方是哪種類型的人。示意圖。（取材自pexels.com@PNW Production）

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

2024-04-01 20:15
英國王室內部人士爆料國王查理三世罹患胰臟癌，僅存2年壽命，白金漢宮正加緊安排喪禮計畫「梅奈橋行動」，不過該消息並未獲得證實。（美聯社）

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

2024-03-31 00:16
李安曾經兩度獲得奧斯卡最佳導演獎。（路透資料照片）

李安終於願意說了「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片有這些內幕

2024-03-31 01:24

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖