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才開賣新航線突然片面退款 亞航道歉曝原因

記者周湘芸／台北即時報導
亞洲航空AirAsia上周剛宣布開航台北-沖繩、台北-東京成田、高雄-東京成田3航線，不料，昨天就傳出民眾收到「台北-東京成田」航班取消的退款信。（本報資料照片）
亞洲航空AirAsia上周剛宣布開航台北-沖繩、台北-東京成田、高雄-東京成田3航線，不料，昨天就傳出民眾收到「台北-東京成田」航班取消的退款信。（本報資料照片）

看準台灣人瘋遊日本，亞洲航空AirAsia上周剛宣布開航台北-沖繩、台北-東京成田、高雄-東京成田3航線，不料，昨天就傳出民眾收到「台北-東京成田」航班取消的退款信，上網一查更發現訂單憑空消失。對此，亞航表示，因逢突發且不可控的民航監管挑戰，此航線目前不得不暫停，對於造成旅客出行上的困擾感到非常抱歉。

亞洲航空AirAsia上周風光舉辦記者會，宣布AirAsia長程運輸AirAsia X，首度攜手泰國亞洲航空（Thai AirAsia）利用延遠權共推日本航線，AirAsia X（航班代號D7）將從5月31日起開航台北至東京成田新航線，每日1班次，首航特賣單程未稅1888元起，吸引不少民眾購買。

不料，亞洲航空東京成田航線開賣2天即全部下架，昨天也陸續有民眾收到「台北-東京成田」（D7）航班取消退款信，將在30天內全額退款。據了解，被迫下架的原因為馬來西亞民航局片面取消延遠航權的許可。至於與台北至沖繩、高雄至東京成田新航線（FD）則暫未受影響。

對此，亞航表示，感謝一直支持AirAsia以及上周購買AirAsia X（代號 D7）台北-東京航線機票的民眾，遺憾的是，因逢突發且不可控的民航監管挑戰，此航線目前不得不暫停。能理解這個消息會讓大家對公司失望，請相信公司已試圖努力解決這個問題。

亞航指出，很遺憾要通知所有購買AirAsia X（代號 D7）台北-東京航線機票的旅客，將以電子郵件聯繫，所有購票的旅客可以透過通知信件以獲得全額退款（退款至信用卡或簽證金融卡）。誠心感謝大家的支持，公司會盡所能協助大家退票事宜。

亞航也說，除了AisAsia X（代號 D7）台北東京航線之外，其他航線一切正常營運。「對於造成旅客出行上的困擾感到非常抱歉，再次謝謝大家」。

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