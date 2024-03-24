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印度大學生愛上華語課 台灣師教學生動活潑「一年接近200個學生」

中央社／印度普恩24日專電
教育部在印度設有超過30所台灣教育中心，圖為被遴選到弗萊明大學（Flame University）服務的台灣教師吳玲玲。（中央社）
教育部在印度設有超過30所台灣教育中心，圖為被遴選到弗萊明大學（Flame University）服務的台灣教師吳玲玲。（中央社）

台灣教育部印度設立的台灣教育中心已經超過30所，在印度弗萊明大學（Flame University）的台教中心，教師吳玲玲就以親和的態度與活潑的教學方式，讓許多印度大學生愛上華語課。

弗萊明大學位於印度西部馬哈拉什特拉省（ Maharashtra）普恩市（Pune）近郊，距印度首都新德里約1450公里，設有台灣教育中心；普恩因為高等學府林立，有「東方牛津」（Oxford of the East）的美稱。

吳玲玲喜歡異國風情，於是應徵教育部出國任教華師職位，2018年被遴選到印度服務，起先是在印度清奈的威爾科技大學（Veltech University）的台教中心授課，2021年轉到弗萊明大學。

就外語而言，弗萊明大學的學生之前並不清楚學華語有何用處，因此多半選修阿拉伯語、德語或法語，華語相對冷門。

吳玲玲說：「我第一年的華語學生，一整年大概20幾人而已，我現在一整年已有接近200個學生。」

她抵任後，讓學生瞭解華語不只是在台灣或中國使用，在新加坡與馬來西亞也廣泛流通，而日本文字也有用到漢字，加上態度親和、教學方式活潑，慢慢做出口碑。

印度女學生拉吉詩（Pranoti Rajesh）說，她本身就對學習語言有興趣，懂得梵文、日文以及家鄉的馬拉地語，在聽到學長們對吳老師的良好評價後，本學期也慕名而來。

男學生古普塔（Shloak Gupta）則說，他主修國際關係，未來想到國際組織甚至聯合國工作，華語是全球使用排名前3的語言，學會了將有很大助益。

許多印度學生也因為喜歡上華語課，考慮畢業後到台灣繼續深造。

吳玲玲每天上課前也會播放華語流行歌曲，讓學生們有沉浸感。她並說，印度大學生很活潑，因此需以鼓勵、加分、競賽等方式，讓他們在遊戲中學習，才能達到預期的教學效果。

印度的文化與生活環境與台灣不同，初來通常需要經過一段適應期。對於有意來印度教學或工作的年輕人，吳玲玲建議要抱持開放心態，以拓展視野的心情過來，「會看很多不一樣的東西，其實還蠻好玩的。」

教育部在印度弗萊明大學（Flame University）設有台灣教育中心，圖為...
教育部在印度弗萊明大學（Flame University）設有台灣教育中心，圖為台灣教師吳玲玲20日教授華語課的情形。（中央社）

印度 教育部 新加坡

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