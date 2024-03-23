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「皮膚像融化」西維州逾90歲失智翁泡134℉熱水近1小時慘死

TVBS新聞網／編輯張君堯報導
西維吉尼亞州醫院驚傳老翁被熱水燙死的事件；示意圖。（取材自pexels.com@Nithin PA）
西維吉尼亞州醫院驚傳老翁被熱水燙死的事件；示意圖。（取材自pexels.com@Nithin PA）

西維吉尼亞州（West Virginia）驚傳一起死亡意外，有名高齡超過90歲的老翁因為患有失智症，長期住在醫護機構中接受全天照顧，沒想到護理師因為一時疏忽，竟讓這名老翁泡在華氏134度（攝氏56度）的熱水中將近50分鐘，不只活活燙死這名老翁，據稱他的皮膚看起來就像「融化」一樣慘不忍睹。

CBS News報導，這起事件今年1月發生在西維吉尼亞州的公立照護中心「霍普蒙特醫院」（Hopemont Hospital），據稱是因為水箱上的恆溫器故障才導致水溫變得太熱，進而讓這名需要24小時照護、因為失智而無法說話的94歲老翁泡在水中長達47分鐘，最終被活活燙死。

負責調查這起事件的殘疾人權組織法律總監福里奧（Mike Folio）指出「他的皮膚看起來就像融化一樣」，並稱「想像一下，如果你在滾燙的水中泡了47分鐘，但你無法用語言表達疼痛，即使你這樣做了，也沒有人介入協助」。

更離譜的是，霍普蒙特醫院的工作人員早在這起死亡事件的30天前就知道恆溫器故障，當時曾有護理師發出內部電子郵件，向工作人員表達這個問題，並特別表示「擔心患者可能會被燙傷」，但最終沒有任何人採取任何行動，進而導致悲劇。

據悉，霍普蒙特醫院有4名護理師因為上述老翁的死亡而遭到解僱，至於這4人是否會面臨刑事指控上不清楚，福里奧則痛批「這是系統的全面失敗，從上到下，因為如果你在危險真正造成人員死亡的30前天就知情，那你應該採取行動」。

泡56度熱水近1小時！　美9旬失智翁「皮膚幾乎融化」慘死

TVBS新聞網

西維吉尼亞州

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