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嬰兒出生長「10公分尾巴」 醫曝10萬人僅4人會罹患罕病

TVBS新聞網／編輯丘力龍報導
中國一名嬰兒近日出生後，屁股後面長了一條「小尾巴」；示意圖。（取材自pexels.com@Rene Asmussen）
中國一名嬰兒近日出生後，屁股後面長了一條「小尾巴」；示意圖。（取材自pexels.com@Rene Asmussen）

中國一名嬰兒近日出生後，屁股後面長了1個不明組織，長約10公分，就像一條「小尾巴」，令醫生們目瞪口呆。醫生表示，孩子罹患的是「脊髓拴系症候群」（Tethered cord syndrome，TCS），這種疾病極為罕見，每10萬人可能只有4人罹患。

鏡報報導，這名寶寶在杭州兒童醫院出生後，小兒神經外科副主任李醫師發現他長出10公分的「小尾巴」，懷疑寶寶罹患「脊髓拴系症候群」，做完核磁共振（MRI）後確認就是此疾。

「脊髓拴系症候群」極為罕見，是脊髓末端發育異常引起的神經系統疾病，任何年齡層均可發生，多見於新生兒。脊髓位於脊椎管中，人類在生長發育過程中，脊椎管的生長速度大於脊髓，當脊髓下端（圓錐）因各種原因受制於椎管的末端，使其位置低於正常，就是脊髓栓係。

「脊髓拴系症候群」的臨床表現包括脊柱後凸或側彎畸形、下肢運動障礙、大小便功能障礙、下肢感覺障礙等，最好的治療方法是手術，鬆解栓繫的脊髓。

這名嬰兒的照片被拍下上傳網路後，立刻引起廣大討論。網友表示：「小時候鄰居姊姊也長了這麼一條尾巴，醫生說要做手術，但被她媽媽用剪刀剪掉了，之後就一直大小便失禁，後來就辦喪事了」、「長期便秘或尿床的寶寶都建議做個核磁檢查一下。」

10萬人僅4人有！嬰出生長「10公分尾巴」　醫曝罹患這罕病

TVBS新聞網

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