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周日不能玩牌、婚前性行為有罪... 各州還有這些怪奇古老法條

編譯潘勛／即時報導
根據阿拉巴馬州刑法法典，民眾在星期日玩撲克牌，得處以罰金。（美聯社）
根據阿拉巴馬州刑法法典，民眾在星期日玩撲克牌，得處以罰金。（美聯社）

美國各州都有州立法會，有些刑法是幾十年前制定的，迄今還沒廢除，例如阿拉斯加州規定，禁止把麋鹿由飛機上拋出來，立法起源是州議員們誤解當地一種遊戲所致；其他怪法條還包括堪薩斯州禁搭有船外機的小舟打獵、在愛達荷州禁止婚前性行為等，違者可能要坐牢或罰金數百元，甚至得拘役。

亞利桑納州規定：不管州民是否知道，你所持有的毒品是真貨還假貨，凡在該州持有「仿冒毒品」便是非法的；換句話說，假如你打算吸毒，就算貨是假的，這也算犯法。這條州法的宗旨在起訴吸食級數不算高的毒品，即便嫌犯是在不知情下，由毒販買到假毒品。

紐約州法規定：禁止婚外情。1907年州方通過法律，不准婚外偷吃，欺騙配偶。雖然鮮少執法，然一旦被判有罪定讞，要坐牢90天另課罰金500元。不過紐約州立法會已提出法案，準備廢除該法。

根據阿拉巴馬州刑法法典，任何人在星期日「從事射擊、打獵、玩梭哈、玩撲克牌或競速者，得罰金不少於10元，不多於100元，另得在郡監獄服刑、為郡內服苦役，最長不逾三個月」。這個法條很古老，立法宗旨在奉行周日為安息日，罰金金額訂這麼低，足證法條有多古老。本法另禁止星期天以汽車、摩托車競速，不得強迫小孩做超過家務事分量以外的工作。

印第安納州法典規定：徒手捕魚違法；事實上本法條是與炸魚、用槍打魚、毒魚、電魚統統塞進同一法條的。違反者州方可以查抄任何足資罪證的設備，行為人有罪定讞，設備就被充公。話雖如此，州方倒是不可能充公任何人的雙手。

阿拉斯加州刑法規定：凡是把麋鹿由飛機上往外拋下來，即為犯法。但這項立法初衷是州議員們有所誤解。阿州塔爾基特納(Talkeetna)居民曾玩過一種遊戲，其中用到麋鹿的大便，上頭彩漆了數字，由飛機上丟下來，有人找到正確的糞塊就算贏。但動物權團體善待動物組織(PETA)誤解該遊戲，於是向州政府遊說立法，禁止把麋鹿由飛機上推下來。

堪薩斯州擁有許多美國最受青睞的獵物，例如美洲野牛，但州內禁止搭機動小船打獵。搭飛機、汽車等交通工具打獵也非法。只是州法有很多但書，比方身障人士可動用船隻或汽車打獵；由船上打沒在移動的水禽也視為合法。堪州大多數狩獵法也規定，獵殺郊狼不算犯法，因為郊狼被視為有害牲口。

愛達荷州禁止婚前性行為，自1972年立法到現在都還生效，只是今日婚前性行為已經不再令人大驚小怪。法條規定：任何未婚者與異性未婚者性交，得視為犯下通姦罪，定罪之後罰金不逾300元，或坐牢不逾六個月，或可兩者並罰。話雖如此，法官可以取消定罪，或給犯人緩刑。

毒品 阿拉斯加州 愛達荷州

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