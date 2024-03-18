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高盛改口：日本銀行會提前到周二升息 早於先前預測的4月

編譯季晶晶／綜合外電
高盛集團預期日本銀行將在周二升息，早於先前預測的4月，主因是勞資談判結果強勁和近日有關央行負利率政策將退場的新聞報導。（歐新社）
高盛集團預期日本銀行將在周二升息，早於先前預測的4月，主因是勞資談判結果強勁和近日有關央行負利率政策將退場的新聞報導。（歐新社）

日本央行本周二的政策決策將是幾十年來最受關注的一次，高盛集團（Goldman Sachs）現在預期，日銀將調升利率，結束全球最後僅剩的負利率政策，這是2007年來第一次升息，此前工資談判爭取到強勁結果，加上近日的數則媒體報導，都顯示日銀即將採取行動。

高盛經濟家Tomohiro Ota在註明3月18日的研究報告裡援引「春鬥」工資談判的薪資漲幅高於預期，以及隨後日本新聞報導說央行將在周二結束的3月會議上退出負利率，「這些發展意味日本央行很可能不再需要更多的數據支持政策調整，也不再需要等待4月的季度經濟展望報告來證明政策調整的合理性」。

儘管絕大多數的經濟學家仍預計日本央行4月才升息，但在過去兩周，愈來愈多的經濟學家將預測提前至3月。

Ota表示，他預計日本央行也將取消殖利率曲線控制政策，但維持目前購買日本政府債券購買總量的速度，且持有ETF的數量不變。他補充說，日本央行繼續擴大貨幣基礎的承諾也可能被取消。

日本央行雖在過去16個月裡有效放鬆對長期利率的殖利率曲線控制政策，但政策利率仍維持在低於零的負0.1%，10年期日本公債殖利率目標上限仍訂在1%。

日本央行總裁植田和男與其他八位董事會成員每年舉行八次會議，但央行僅在一月、四月、七月和十月，四次更新經濟展望。

殖利率 日本 央行

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