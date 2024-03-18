高盛改口：日本銀行會提前到周二升息 早於先前預測的4月
日本央行本周二的政策決策將是幾十年來最受關注的一次，高盛集團（Goldman Sachs）現在預期，日銀將調升利率，結束全球最後僅剩的負利率政策，這是2007年來第一次升息，此前工資談判爭取到強勁結果，加上近日的數則媒體報導，都顯示日銀即將採取行動。
高盛經濟家Tomohiro Ota在註明3月18日的研究報告裡援引「春鬥」工資談判的薪資漲幅高於預期，以及隨後日本新聞報導說央行將在周二結束的3月會議上退出負利率，「這些發展意味日本央行很可能不再需要更多的數據支持政策調整，也不再需要等待4月的季度經濟展望報告來證明政策調整的合理性」。
儘管絕大多數的經濟學家仍預計日本央行4月才升息，但在過去兩周，愈來愈多的經濟學家將預測提前至3月。
Ota表示，他預計日本央行也將取消殖利率曲線控制政策，但維持目前購買日本政府債券購買總量的速度，且持有ETF的數量不變。他補充說，日本央行繼續擴大貨幣基礎的承諾也可能被取消。
日本央行雖在過去16個月裡有效放鬆對長期利率的殖利率曲線控制政策，但政策利率仍維持在低於零的負0.1%，10年期日本公債殖利率目標上限仍訂在1%。
日本央行總裁植田和男與其他八位董事會成員每年舉行八次會議，但央行僅在一月、四月、七月和十月，四次更新經濟展望。
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