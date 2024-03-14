真實版寶可夢 德州沙灘驚現夢幻「藍龍」 學者警告別碰

德州海灘近期出現大量難能一見的美麗「藍龍」。（取自YouTube）

德州 海灘近期出現大量難能一見的美麗「藍龍」（blue dragons），像極了寶可夢的小精靈，令許多遊客又驚又喜，但專家警告，藍龍其實就是海蛞蝓的一種，誤觸恐會被螫傷，並留下傷疤。

BBC報導，藍龍的正式學名為「大西洋海神海蛞蝓」（Glaucus atlanticus），是海洋裡的神祕生物，近期在德州海灘上大量湧現，但專家指出這其實並非偶然。

德州海洋生物學家坎貝爾（David Campbell）解釋，藍龍的游泳能力非常弱，會隨著風和水流漂浮，無論牠們到哪裡，都會以藍色背部朝上的姿勢出現，但牠們並不是很受歡迎。

德州農工大學科珀斯克里斯蒂分校海洋生物學家傑斯（Jace Tunnell）警告，「不要碰藍龍！」由於「藍龍」會吞噬一種名為葡萄牙戰艦（Portuguese man-o-wars），又名「藍鈕扣」的管水母，將其身上的有毒刺細胞挪為己用，好應對外來威脅。

傑斯進一步表示，若不慎誤觸，牠們可能一次性釋放所有刺細胞，就算是已死亡的「藍龍」也仍會螫傷人。

對此，坎貝爾也透露，自己小時候在澳洲 海灘上曾踩到一隻「藍龍」，父親當時為了幫助他，就被牠刺傷並留下了疤痕。

有目擊者聲稱在德州海灘上看到至少60隻藍龍，而坎貝爾也警告，「人們會做非常愚蠢的事情，包括去摸漂亮的小東西」，建議民眾可以用雙眼看就好，不要觸摸，或是在安全距離外拍照。