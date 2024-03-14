我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

真實版寶可夢 德州沙灘驚現夢幻「藍龍」 學者警告別碰

編譯徐榆涵／即時報導
德州海灘近期出現大量難能一見的美麗「藍龍」。（取自YouTube）
德州海灘近期出現大量難能一見的美麗「藍龍」。（取自YouTube）

德州海灘近期出現大量難能一見的美麗「藍龍」（blue dragons），像極了寶可夢的小精靈，令許多遊客又驚又喜，但專家警告，藍龍其實就是海蛞蝓的一種，誤觸恐會被螫傷，並留下傷疤。

BBC報導，藍龍的正式學名為「大西洋海神海蛞蝓」（Glaucus atlanticus），是海洋裡的神祕生物，近期在德州海灘上大量湧現，但專家指出這其實並非偶然。

德州海洋生物學家坎貝爾（David Campbell）解釋，藍龍的游泳能力非常弱，會隨著風和水流漂浮，無論牠們到哪裡，都會以藍色背部朝上的姿勢出現，但牠們並不是很受歡迎。

德州農工大學科珀斯克里斯蒂分校海洋生物學家傑斯（Jace Tunnell）警告，「不要碰藍龍！」由於「藍龍」會吞噬一種名為葡萄牙戰艦（Portuguese man-o-wars），又名「藍鈕扣」的管水母，將其身上的有毒刺細胞挪為己用，好應對外來威脅。

傑斯進一步表示，若不慎誤觸，牠們可能一次性釋放所有刺細胞，就算是已死亡的「藍龍」也仍會螫傷人。

對此，坎貝爾也透露，自己小時候在澳洲海灘上曾踩到一隻「藍龍」，父親當時為了幫助他，就被牠刺傷並留下了疤痕。

有目擊者聲稱在德州海灘上看到至少60隻藍龍，而坎貝爾也警告，「人們會做非常愚蠢的事情，包括去摸漂亮的小東西」，建議民眾可以用雙眼看就好，不要觸摸，或是在安全距離外拍照。

德州 澳洲

上一則

白色情人節4星座要婚了？他們遇靈魂伴侶、巨蟹感情羈絆加深

下一則

AI智機和PC都不稀奇 三星電子和LG分別推出AI電視

延伸閱讀

加州過舒適生活 年薪至少要10萬

加州過舒適生活 年薪至少要10萬
有意爭取川普副手 南達科他州長諾姆拍美齒廣告 被酸厚臉皮

有意爭取川普副手 南達科他州長諾姆拍美齒廣告 被酸厚臉皮
SpaceX星艦第三度試射獲准 前兩次都爆炸收場

SpaceX星艦第三度試射獲准 前兩次都爆炸收場
4月8日北美洲日全蝕 沿線許多城市紛推慶祝活動

4月8日北美洲日全蝕 沿線許多城市紛推慶祝活動

熱門新聞

蘋果公司警告，不要在床邊甚至床上為手機充電；示意圖。(取材自Unsplash/Anna Maiwald)

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

2024-03-09 02:50
最新報告指出，全美半數65歲以上長者年收頂多3萬元，一旦退休危機四伏。(美聯社)

參院報告：半數65歲以上年收頂多3萬 難維持退休前生活水準

2024-03-06 20:40
3大生肖女在40歲之後更有魅力，能聚財納福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ELEVATE）

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

2024-03-09 03:05
搜狐網指出，有3個星座特別獨立，即使遇到困難，也不會輕易打擾別人，無論困難多大，總是會選擇獨自面對。(取材自canva)

「3大星座」從不麻煩人 遇到再大困難也獨自面對

2024-03-09 19:20
有些人天生就有富貴命，自帶財富，能在工作上擁有成就，過上富足的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

天生發財命「三生肖」 屬馬有謀略、這生肖投資眼光佳

2024-03-12 20:22
輝達創辦人黃仁勳。 （記者吳康瑋／攝影）

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

2024-03-12 00:30

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用