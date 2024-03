奧斯卡倒數1天「奧本海默」挑戰「貧民百萬富翁」最多獎紀錄

「奧本海默」被看好將是本屆奧斯卡金像獎的大贏家。(取材自IMDb)

第96屆奧斯卡頒獎典禮3月10日舉行,「奧本海默 」獲得最佳影片獎的機率,據說已高達99.9%,尚且未知的只剩它究竟可以在13項提名中勝出幾項。如果可以獲得8項,那會成為自2009以來的最大贏家──上一次帶回8座小金人的是「貧民百萬富翁」(Slumdog Millionaire)。

澎湃新聞網報導,再往前追溯的話,2004年的「魔戒三部曲:王者再臨」(The Lord of the Rings: The Return of the King)入圍 11項,獲勝11項;1997年的「英倫情人」(The English Patient)入圍12項,獲勝9項;1998年的「鐵達尼號」(Titanic)入圍14項,獲勝11項;這些都是真正意義上的「橫掃」。「奧本海默」能否躋身其中,或許是本屆頒獎典禮上的最大看點。

事實上,近年來奧斯卡上的橫掃壯舉已愈來愈少見。2017年的「樂來越愛你」(La La Land)創紀錄地獲得14項提名,原本很被看好,但最終只獲得6項奧斯卡獎 ,不僅在最佳影片大獎上輸給「月光下的藍色男孩」(Moonlight),就連最佳剪輯、最佳服裝設計也沒拿到。

「奧本海默」導演克里斯多夫諾蘭(左)與製片妻子艾瑪湯瑪斯有機會乘勝追擊進軍奧斯卡。(路透)

箇中原因恐怕在於奧斯卡自2009年開始,將最佳影片候選作品由五部擴大到了10部。奧斯卡評審也不希望有人徹底空手而歸。於是,獲獎情況愈來愈去中心化,出現皆大歡喜的局面。

去年的「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)共獲得7項大獎,已是「貧民百萬富翁」以來的最高紀錄。根據統計,1940年代的奧斯卡最佳影片,平均下來每部能獲得4.4個獎項;1950年代是6.6個;1960年代是5.9個;1970年代是5個;1980年代是5.7個;1990年代是6.6個;2000年代是5.5個。自從上述的改制以來,這個數字就落到了3.9個。除了最佳影片獎之外,還能再捎帶贏下三座小金人,就算是超過平均值了。

具體而言,今年的「奧本海默」在女配角、服裝設計、化妝和髮型設計這三個板塊上,基本上毫無勝算。在改編劇本、音效、藝術指導這三個板塊,會面臨巨大挑戰。在最佳影片、導演、男主角、男配角、攝影、剪輯、配樂等板塊,則已是十拿九穩。因此,其獲獎總數可能會落在7個至10個之間。