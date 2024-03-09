奧斯卡倒數1天「奧本海默」挑戰「貧民百萬富翁」最多獎紀錄

「奧本海默」被看好將是本屆奧斯卡金像獎的大贏家。（取材自IMDb）

第96屆奧斯卡頒獎典禮3月10日舉行，「奧本海默 」獲得最佳影片獎的機率，據說已高達99.9%，尚且未知的只剩它究竟可以在13項提名中勝出幾項。如果可以獲得8項，那會成為自2009以來的最大贏家──上一次帶回8座小金人的是「貧民百萬富翁」（Slumdog Millionaire）。

澎湃新聞網報導，再往前追溯的話，2004年的「魔戒三部曲：王者再臨」（The Lord of the Rings: The Return of the King）入圍 11項，獲勝11項；1997年的「英倫情人」（The English Patient）入圍12項，獲勝9項；1998年的「鐵達尼號」（Titanic）入圍14項，獲勝11項；這些都是真正意義上的「橫掃」。「奧本海默」能否躋身其中，或許是本屆頒獎典禮上的最大看點。

事實上，近年來奧斯卡上的橫掃壯舉已愈來愈少見。2017年的「樂來越愛你」（La La Land）創紀錄地獲得14項提名，原本很被看好，但最終只獲得6項奧斯卡獎 ，不僅在最佳影片大獎上輸給「月光下的藍色男孩」（Moonlight），就連最佳剪輯、最佳服裝設計也沒拿到。

「奧本海默」導演克里斯多夫諾蘭（左）與製片妻子艾瑪湯瑪斯有機會乘勝追擊進軍奧斯卡。（路透）

箇中原因恐怕在於奧斯卡自2009年開始，將最佳影片候選作品由五部擴大到了10部。奧斯卡評審也不希望有人徹底空手而歸。於是，獲獎情況愈來愈去中心化，出現皆大歡喜的局面。

去年的「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）共獲得7項大獎，已是「貧民百萬富翁」以來的最高紀錄。根據統計，1940年代的奧斯卡最佳影片，平均下來每部能獲得4.4個獎項；1950年代是6.6個；1960年代是5.9個；1970年代是5個；1980年代是5.7個；1990年代是6.6個；2000年代是5.5個。自從上述的改制以來，這個數字就落到了3.9個。除了最佳影片獎之外，還能再捎帶贏下三座小金人，就算是超過平均值了。

具體而言，今年的「奧本海默」在女配角、服裝設計、化妝和髮型設計這三個板塊上，基本上毫無勝算。在改編劇本、音效、藝術指導這三個板塊，會面臨巨大挑戰。在最佳影片、導演、男主角、男配角、攝影、剪輯、配樂等板塊，則已是十拿九穩。因此，其獲獎總數可能會落在7個至10個之間。