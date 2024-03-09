UFO降落？天上雲層出現一個個大洞 天文學家解謎

有人近日在墨西哥灣上空拍到雲層出現大洞，彷彿被不明飛行物貫穿，引起民眾討論。對此，天文學家解釋，這其實是「雨幡洞雲」(fallstreak hole)。圖為2017年8月9日在芬蘭赫爾辛基拍到的雨幡洞雲。(美聯社資料照片)

美國航空暨太空 總署（NASA ）一顆衛星，近日在墨西哥 灣（Gulf of Mexico）上空拍到雲層出現大洞，彷彿被不明飛行物貫穿。有網友笑稱，這個形狀難道是UFO 降落？對此，天文學家解釋，這其實是「雨幡洞雲」（fallstreak hole）。

「每日郵報」報導，NASA的泰拉（Terra，EOS AM-1）衛星 ，1月30日在佛羅里達州（Florida）外的墨西哥灣上空，拍下一團中空雲層，就像被某種東西撞出空心大橢圓。一名釣魚 網紅也從海上拍下這奇景上傳Tiktok，搭配Netflix科幻恐怖影集「怪奇物語」（Stranger Things）的主題音樂，瞬間掀起外星人入侵討論。

報導指出，這個現象其實是「雨幡洞雲」，也稱「穿洞雲」（hole punch cloud），1940年代以來，科學家一直對其很感興趣，但直到大氣研究大學公司（UCAR）2010、2011年發布研究，指這種雲單純是飛機穿過「高積雲」（altocumulus clouds）時產生，謎團才解開。

有人近日在墨西哥灣上空拍到雲層出現大洞，彷彿被不明飛行物貫穿，引起民眾討論。對此，天文學家解釋，這其實是「雨幡洞雲」(fallstreak hole)。圖為2014年11月3日在澳洲旺薩吉(Wonthaggi)拍到的雨幡洞雲。(美聯社資料照片)

「高積雲」是在2000至7000公尺高空形成的小雲，覆蓋地球表面約8%，主要由約-15℃（5℉）的「過冷」（Supercooling）液態水滴組成， 雖然溫度低於水的冰點（0℃／32℉），但仍維持液態。

當飛機穿過高積雲，機翼或螺旋槳的運動改變雲層周圍的壓力，一種稱為「絕熱膨脹」（adiabatic expansion）的過程會使水滴冷卻至至少20℃（68℉），凍結產生冰晶。當冰晶變得足夠重掉落，便在雲層中留下空隙。

研究人員指出，當飛機以銳角通過高積雲，產生的空洞較小、較圓，但如果是平緩的角度穿過，就會產生「運河雲」（canal clouds）現象，幡狀軌跡更長。

外星人降落？NASA拍到神秘「穿洞雲」 如UFO打穿天空

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