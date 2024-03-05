Disney+上架泰勒絲演唱會電影 首度釋出4首未公開曲目

「Taylor Swift The Eras Tour （Taylor’s Version） 」將於Disney+獨家上線。(圖／Disney+提供)

美國樂壇天后泰勒絲 一票難求的「時代巡演」於新加坡 站結束後，將短暫休息到5月後再於巴黎重啟，歌迷除了引頸期盼她的全新專輯「The Tortured Poets Department」，15日更能獨家於Disney +上觀賞突破了演場會電影票房紀錄的「泰勒絲：時代巡迴演唱會」(Taylor Swift The Eras Tour （Taylor’s Version）」，直接在家就能享受超強視聽效果。

本部演場會電影由山姆弗倫奇執導，去年底於全球上映熱賣2.6億美金票房，Disney+也首度公開嶄新官方電影海報以及精采預告，讓粉絲們開始期待，隨時隨地都可以在家直接跟著泰勒絲一起大唱一波，體驗這個轟動世界、締造全球經濟現象的驚艷演出。

鐵粉「Swifties」看到片名末端加上「Taylor’s Version」（泰勒絲版）的暗示就知道，這個版本收錄了未曝光的獨家內容！《Taylor Swift The Eras Tour （Taylor’s Version） 》除了完整收錄泰勒絲於洛杉磯SoFi Stadium演出的壯觀表演，更首度釋出先前從未公開過的表演片段，包括「Folklore」專輯中的「Cardigan」以及四首不插電版本的歌曲演出，當中更有泰勒絲本人「最喜歡的歌曲之一」，讓歌迷們能用最佳觀賞視角回味演唱會動人片段，同時沒能搶到演唱會票的粉絲，也能透過電影參與這場不容錯過的國際盛事。

「Taylor Swift The Eras Tour （Taylor’s Version） 」將於3月15日在Disney+獨家上線。

「Taylor Swift The Eras Tour （Taylor’s Version） 」將於Disney+獨家上線。(圖／Disney+提供)