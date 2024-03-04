中國兩會側寫：李強表情更受關注 傳遞習近平的聲音

3月4日下午，中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第二次會議在北京人民大會堂開幕。這是習近平、李強、趙樂際、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正在主席台就座。(新華社)

今天上午中國國務院 總理李強 進行任內第一次政府工作報告。李強照本宣科地宣讀報告內容，而他的神情變化比報告本身還要受外界關注，因為官方取消了30年來的總理記者會。

今天李強在進行政府工作報告的一舉一動備受關注，因為這是昨天官方宣布取消30多年來的兩會 總理記者會之後，李強直面媒體。

李強在進行政府工作報告時口氣鏗鏘有力，提及中共總書記習近平時口氣堅定，在數度提到今年最聚焦關注的經濟議題時，也顯得沉著自信。

3月5日，十四屆全國人大二次會議在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強作政府工作報告。(中新社)

不過，與去年的總理記者會相比，他沒辦法在講台上用其豐富的肢體語言與手勢強調他的經濟論調，或是軟性回應民間社會問題。

也許，李強今年堅定自信的進行政府工作報告，是因為要傳遞強人（習近平）的聲音。

今年中國的一個重大政治改變，便是取消了總理記者會。

總理記者會是藉由媒體向中國民眾與全世界，傳遞高層領導人回應民眾問題的唯一重要場合。取消總理記者會代表中國採訪環境的又一緊縮。

中國是一個較為封閉的體制，要從這樣的體制找到新聞線索，時常是一個緩慢累積的過程。受限於層層的限制，官方政治大會成為累積一個重要採訪經驗的管道之一，五年一次黨代會與每年舉辦的中國兩會就是記者了解中國政治、經濟、社會政策的重要管道之一。

而這一變遷與觀測方向，沒有一年一度的總理記者會，往後多只能從央視影像與新華社的文本做進一步的分析，這對了解中國，以及中國讓外界了解他們，無疑是一個削弱。

已故的前中國國務院總理李克強曾經在總理記者會上說，中國還有6億人活在貧窮線下，與當時宣布達到脫貧的習論調不同。李克強的這一論述也被外界視為中國內部對經濟的看法可能有所不同。

如今，這一管道也被取消了，而李強今年的政府報告時間也大概約為1小時，他會中多次強調「習核心」，也表示沒有新的「習李體制」。而採訪中國，原本已是層層考驗，現在了解中國政策走向，又被蓋上一層布，透明度再度被削減，將留下許多疑問。

此外，雖然今年是已經沒有閉環的兩會，但是會議的日程仍沿襲疫情期間的縮短兩會。

由此可見，可能中國只准有一種聲音，已難有其他的制衡。