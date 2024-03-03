口碑爆棚 「沙丘2」連奪北美單日、周末票房冠軍

提摩西夏勒梅（左）在「沙丘：第二部」中與辛蒂亞仍有不少感情戲。(取材自IMDb)

備受影迷矚目的「沙丘：第二部」(Dune: Part Two)首映票房與口碑雙飄紅，連奪北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo3月3日的電影市場數據，32部影片北美周末票房（3月1日至3日）報收約1.13億美元。這是進入2024年以來北美周末票房首次突破一億美元。

提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)和辛蒂亞(Zendaya)等一眾好萊塢 明星主演的「沙丘：第二部」，無疑是此輪漲勢的最大動力。自3月1日亮相以來，這部科幻動作片穩居北美單日票房冠軍，並以約8150萬美元首映周末票房在最新一期北美周末票房排行榜上一騎絕塵，占該統計周期北美總票房七成以上。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分9.0、MTC評分79、爛番茄新鮮度94%（329評），CinemaScore打分為A。

第一部「沙丘」（Dune）於2021年上映，贏得最佳攝影、最佳視覺效果和最佳原創配樂等多項奧斯卡獎 ，在北美收獲約1.09億美元，全球票房則約4.34億美元。時隔近三年推出的「沙丘2」，無論首映周末票房成績還是上述四項影評數據均超越前作。

在強勢新片衝擊下，傳記音樂劇情片「雷鬼之父：音樂無國界」（Bob Marley：One Love）周末票房環比下跌44.8%，以約743萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。該片北美累計票房現約8277萬美元，總票房約1.46億美元。

源自真實故事的劇情片「普通天使 」（Ordinary Angels）第二個上映周末票房環比下跌37.5%，以約385萬美元蟬聯本期榜單季軍，迄今總票房約1256萬美元。

口碑低迷的科幻冒險動作片「蜘蛛夫人」（Madame Web）周末票房環比下跌45.9%，以約320萬美元續居榜單第4位。目前該片北美累計票房僅約4044萬美元，總票房約9104萬美元。