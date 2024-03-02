香港41.7米「氣球龍」純手工無骨架 打破金氏紀錄

在香港屯門一家商場三層樓高的中庭內，人們在欣賞氣球龍。（新華社）

甲辰龍年春節期間，香港 屯門一家商場三層樓高的中庭內，一條40多米的巨龍駕著祥雲盤旋遊走，金色鱗片彷彿為龍身鍍上了一層金光，威猛飄逸，栩栩如生。許多市民在現場拍照圍觀，嘖嘖稱奇。

難以置信的是，這條龍由3.8萬個氣球 手工扎作而成。如此巨型的氣球龍，在香港還是第一次展出。1月24日經現場認證，該作品以世界最大的氣球龍造型創下了金氏世界紀錄。

氣球師彭思泰從業十多年來，做過各種各樣的造型，但在他心裡一直想用氣球做一條中國龍。

「傳說中龍在天庭裡是掌管雨水的神獸。只有風調雨順才能五穀豐登，所以中國人自古對龍特別敬畏。」彭思泰說，「我們中國人是龍的傳人，說起龍的成語比如龍騰虎躍、龍馬精神等，都是特別好的祝福。」

適逢龍年，他很快與屯門市廣場達成了合作意向。「要做就做個大的！」他定下目標，邀請同行和香港城市大學及一所中學的學生，組成60人團隊共同製作這條巨龍。

「龍是中國人的圖騰，意義非同一般，來不得半點馬虎。」在搜集網絡資料進行構思時，彭思泰認真甄別各種「龍」，還特地買來一個龍雕像擺件參考。「中國人心中龍的形象是馬面、鹿角、蛇身。」他指著不同部位講解。

畫龍難在「點睛」。「眼珠的位置很重要，近了顯兇，遠了又會呆，要既威猛又祥瑞，拿捏得當。」他打了十多遍草稿，邊製作邊修改，直到滿意為止。

原以為做十多米的長龍就能創紀錄了，但金氏紀錄官方要求至少要達到33米，且作品不能有任何外加骨架做支撐，之前的方案只能推倒重來。「此次造型是飛龍在天，吊掛的時候，如何處理形態和力度的平衡，都是極大的挑戰。」

團隊從1月20日開始動手，夜以繼日地趕制，最終完成一條41.77米長、無任何骨架支撐的巨型祥龍。金氏紀錄認證官大為讚嘆，說沒見過如此精緻的氣球造型。宣布新紀錄的時候，現場等待的團隊成員們激動地鼓起掌來。

彭思泰原先的職業是魔術師，轉行純屬偶然。

在一次小朋友的生日派對上，他表演完魔術給氣球充氣，沒想到孩子們拿著氣球互相追逐，興奮不已。「原來氣球可以給人帶來這麼多歡樂。」他第一次對氣球產生了興趣。此後，他到世界各地拜師學藝，轉行成為職業氣球師。

2016年，他和同伴去美國參加兩年一屆的世界氣球大賽，憑作品「海神波塞東」奪得中型項目冠軍。2018年，他與內地、台灣及其他地方的氣球師組成27人的華人團隊，以取材于中國民間故事的作品「虎將軍」榮獲大型項目冠軍。

第二次參賽，他們的目標是擊敗大型項目冠軍霸主俄羅斯。為了在規定地點、規定時間裡完成作品，他們連續作戰，捨不得花時間吃飯休息。「我們就是衝冠軍去的，不允許浪費一分一秒，希望可以為國爭光。」彭思泰說。團隊最終以較大比分差奪得冠軍。

彭思泰的作品在美國奪過冠，也在新加坡 等國破過當地的紀錄。他問自己，什麼時候能在香港創個世界紀錄，讓親朋好友在家門口就能看到自己的氣球作品？

夢圓龍年。「祥龍是我從業以來最難忘的一個作品，創紀錄的那一刻對我來說，就是夢想成真。」他說。

祥龍展出期間，不少香港市民從各處趕來觀賞，他的社交媒體主頁也收穫了無數好評，「好靚」、「震撼」、「嘆為觀止！」「感謝你為我們帶來了祥和！」為答謝觀眾支持，他自費印刷了5000張祥龍明信片派發，還安排了一小時與「網友」見面。

「想為香港社會傳遞溫暖有愛、積極向上的正面信息，這是我想做的。」彭思泰說。

60人團隊裡，三分之二是學生。「機會對年輕人很重要，我希望他們在讀書期間就有機會參與大型製作。」彭思泰特地邀請了多位學生。香港城市大學是香港大學里唯一成立氣球協會的大學，此前，他力促該協會的成立並親自擔任了顧問。

學生們主要負責龍身的部分。為了讓氣球能保持一個月不泄氣，要將兩隻氣球套在一起再去打結，難度和體力耗費都大大增加。有的學生手指都開裂了，每天回去要用熱水泡。學生們說，過程很辛苦，但創紀錄成就感滿滿。

「希望把我學到的分享給更多有志於此的年輕人，不只是自己拿冠軍，將來也能帶出新一代冠軍。」彭思泰說。

冠軍作品「虎將軍」曾在美國展覽。一位女觀眾久久駐足，感動到落淚。這一幕讓彭思泰深有感觸，「藝術作品能跨越國界，連接人心」。近年來，他逐步從氣球製作轉向關注文化內涵的氣球創作。

在香港這樣一個中西文化交融的城市長大，彭思泰也嘗試用源自西方的氣球藝術詮釋東方文化之美。「中華文化源遠流長，有美學有造型有故事，有太多的創作元素可吸納。」

日前，彭思泰以「龍行龘龘」為題，在廣州舉辦了他個人也是內地首個氣球藝術展。他為此精心創作了一頭5米高、「龍頭獅身」的賀歲龍，靈感取自「龍生九子」傳說和「百家布」習俗，色彩斑斕的拼圖設計令人驚艷。