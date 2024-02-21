我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃嘉千控夏克立家暴 加國鄰居目睹她臉有巴掌印、流落街頭

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

韓媒：蘋果最快2026年推折疊手機 首年想賣5000萬支

編譯黃淑玲／綜合外電
南韓媒體報導，蘋果目標2026年推出iPhone折疊機。（路透）
南韓媒體報導，蘋果目標2026年推出iPhone折疊機。（路透）

南韓媒體Alpha Economy最近報導，蘋果（Apple）對於折疊手機不僅止於探索而是要積極達陣，可能最快2026年9月就會推出iPhone折疊機，而且首年銷量目標雄心萬丈，訂定在5000萬支，這水準遠高於目前的折疊機市場規模。

Alpha Economy在報導中引述未具名消息人士的話，提到蘋果頭戴裝置Vision Pro團隊的不少關鍵成員已經轉去開發折疊機，這些人員的特長就在顯示技術。這樣的內部合作顯示蘋果力圖克服先前的障礙，例如擔心折疊手機顯示螢幕的耐折程度。以三星最近拿到的美國軍用標準MIL-STD 810G技術認證的標準來看，折疊螢幕現在耐用度大有進步，蘋果折疊機成功的展望頗為正向。

如果蘋果真的在2026年推出iPhone折疊機，那就是會隨著iPhone 18系列發表，而且在Galaxy Z Fold 8之後。三星一向都在每年8月發表新產品。

根據調研公司Canalys的數據，2022年折疊智慧手機的出貨量為1420萬支，2023年估計出貨量為3000萬支。

蘋果傳出研發兩種類型的折疊原型機，一種是類似三星Galaxy Z Flip的蚌殼式折疊機，另一種是向內折疊，打開後像是個小型iPad的8吋螢幕折疊機。

向內折疊、螢幕增大應該是研發方向，因為向內折疊較為耐用。

幾個智慧手機資訊網站談論Alpha Economy這篇報導時強調，關於蘋果要推出iPhone折疊機的謠言很多，相關消息要謹慎看待。像是微博爆料者最近的說法是，蘋果因為顯示螢幕問題，暫停開發折疊機。也有傳聞說，蘋果會先出iPad的折疊機種。另也傳出蘋果受困於折疊技術的高成本，產品如何定價是個難關。

消息內容互異，但共同點是，蘋果認真在研發折疊機，以蘋果過去的創新軌跡，顯然在沒有完全成功精進折疊機概念之前，不會輕易出手。

iPhone 三星 微博

上一則

三生肖3月「龍」光煥發 屬鼠事業迎巨大改變 這類人暴富變更快

延伸閱讀

彭博：鴻海50周年慶 蘋果營運長驚喜現身

彭博：鴻海50周年慶 蘋果營運長驚喜現身
美股七雄總市值 沒一個股市能比得上 今年或能外溢其他股票表現

美股七雄總市值 沒一個股市能比得上 今年或能外溢其他股票表現
蘋果違競爭法 傳歐盟要罰5億歐元

蘋果違競爭法 傳歐盟要罰5億歐元
鴻海50周年晚宴 傳庫克抵台力挺

鴻海50周年晚宴 傳庫克抵台力挺

熱門新聞

《搜狐》指出，大年初五（2月14日）開始直到25日，四生肖橫財天降。聯合報系資料照

初五起4生肖橫財爆發 屬虎股票有望漲停 這類人「一夜暴富」不是夢

2024-02-13 18:00
射手座在事業上有貴人相助。（取材自Unsplash＠Antonio Janeski）

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

2024-02-15 00:51
雨水節氣易有濕邪蓄積體內，命理師楊登嵙建議民眾，可飲用菊花茶等防風祛濕的飲品。(本報資料照片)

節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火

2024-02-18 19:34
姚沁蕾（右）與外婆、媽媽葉莉（左）出外，姚沁蕾身高似乎已190公分。（取材自微博）

差不多1米9了？姚明13歲女兒身高又衝上熱搜

2024-02-15 19:05
達美航空傳出離譜意外，一名經濟艙女乘客搭機半途遇到大量蛆蟲「如雨而下」掉到頭上，甚至爬滿座位瘋狂蠕動，最終班機被迫返航。（取材自X平台）

蟲蟲危「機」 她搭達美半途蛆如雨下 爬滿座位蠕動噁到爆

2024-02-14 23:49
泰勒絲在本屆超級盃4小時8分鐘轉播中，總共出現了54秒。（路透）

別再說猛拍泰勒絲了 紐約郵報：她超級盃只出現54秒

2024-02-14 01:40

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元
婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局