韓媒：蘋果最快2026年推折疊手機 首年想賣5000萬支

南韓媒體報導，蘋果目標2026年推出iPhone折疊機。（路透）

南韓媒體Alpha Economy最近報導，蘋果（Apple）對於折疊手機不僅止於探索而是要積極達陣，可能最快2026年9月就會推出iPhone 折疊機，而且首年銷量目標雄心萬丈，訂定在5000萬支，這水準遠高於目前的折疊機市場規模。

Alpha Economy在報導中引述未具名消息人士的話，提到蘋果頭戴裝置Vision Pro團隊的不少關鍵成員已經轉去開發折疊機，這些人員的特長就在顯示技術。這樣的內部合作顯示蘋果力圖克服先前的障礙，例如擔心折疊手機顯示螢幕的耐折程度。以三星 最近拿到的美國軍用標準MIL-STD 810G技術認證的標準來看，折疊螢幕現在耐用度大有進步，蘋果折疊機成功的展望頗為正向。

如果蘋果真的在2026年推出iPhone折疊機，那就是會隨著iPhone 18系列發表，而且在Galaxy Z Fold 8之後。三星一向都在每年8月發表新產品。

根據調研公司Canalys的數據，2022年折疊智慧手機的出貨量為1420萬支，2023年估計出貨量為3000萬支。

蘋果傳出研發兩種類型的折疊原型機，一種是類似三星Galaxy Z Flip的蚌殼式折疊機，另一種是向內折疊，打開後像是個小型iPad的8吋螢幕折疊機。

向內折疊、螢幕增大應該是研發方向，因為向內折疊較為耐用。

幾個智慧手機資訊網站談論Alpha Economy這篇報導時強調，關於蘋果要推出iPhone折疊機的謠言很多，相關消息要謹慎看待。像是微博 爆料者最近的說法是，蘋果因為顯示螢幕問題，暫停開發折疊機。也有傳聞說，蘋果會先出iPad的折疊機種。另也傳出蘋果受困於折疊技術的高成本，產品如何定價是個難關。

消息內容互異，但共同點是，蘋果認真在研發折疊機，以蘋果過去的創新軌跡，顯然在沒有完全成功精進折疊機概念之前，不會輕易出手。