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2024居家旺財開運10招 讓你「龍來賺錢」

記者張瑞傑／台北即時報導
財位通常位於入門的45度角位置。（本報資料照片）
財位通常位於入門的45度角位置。（本報資料照片）

揮別2023年、龍年開運尋求「龍來賺錢」的方法，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，除了加強在財位的布局外，更要注重財位所在的客廳燈光、色調，透過一些小撇步，讓新年新氣象，提升自己的好運。

一、第一招，掌握北方財帛星。「財帛星」主掌財運、投資獲利，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、東北方驛馬位。「驛馬星」主掌異動升遷、搬家，當所處的職位不是自己喜歡，或想從南部調北部，或北部調南部一直沒辦法如願，可在家中或辦公室此方位擺設金屬製或陶瓷土製的馬，而馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，往往可以令你心想事成。

三、東南方官祿位。「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高昇、升官發財的人，可在此方位，擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去了。

四、吉祥物旺財。在「財位」依照個人的本命放置適合的吉祥藝術品，如木雕、石雕、金器、財神爺、水晶球、水晶洞等。

財位可擺設吉祥物。（本報資料照片）
財位可擺設吉祥物。（本報資料照片）

五、「財位」要光明。財位都在角落，若室內的照明不足，往往會顯得較為昏暗，財位昏暗就象徵著未來的財運昏暗，因此可以準備一盞光明燈，隨時照亮財位，讓財運之路光明。

六、吸收陽氣。中午陽光較強的時候將門窗全部打開，讓陽光的陽氣及新鮮空氣能夠進入房子內，將宅在家的悶氣轉換成好氣、旺氣、陽氣，頭腦清楚好運、財運自然會來臨。

七、主人位不可背對大門。主人坐在沙發上要能察知門口的動靜，方能掌握家裡的動態，若主人背對大門，大門的狀況將無法掌控，這樣的客廳布局，會導致屋主判斷力下降，如果是做生意的人，很容易賠錢。

客廳沙發不可背對大門。（本報資料照片）
客廳沙發不可背對大門。（本報資料照片）

八、整潔開運。乾淨整齊的環境也會使人心情更加愉悅。

九、植物旺財。在客廳、餐廳、陽台種植富貴竹、招財樹、福祿桐、福木等綠色或圓葉植物，植物因為光線的照射，行光合作用，產生氧氣和負離子，讓房子氣場更好。

十、色調宜暖。色調以暖色、中性色為主，再者，黃色為土，土生金，暖黃色的燈飾，能夠起到招財的作用，助旺我們的財運，對於偏財運也有幫助。

客廳採光要明亮，中午12時的時候可開窗吸收陽氣，可收旺宅之效。（本報資料照片）
客廳採光要明亮，中午12時的時候可開窗吸收陽氣，可收旺宅之效。（本報資料照片）

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