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心碎…北極熊「沉睡漂浮冰山」惹鼻酸 奪年度野生動物人氣獎

編譯徐榆涵／即時報導
英國業餘攝影師薩里卡尼（Nima Sarikhani）拍下的一張北極熊沉睡漂流冰山上的照片，獲英國自然歷史博物館本屆野生動物攝影師最佳人氣獎。（取材自臉書）
英國業餘攝影師薩里卡尼（Nima Sarikhani）拍下的一張北極熊沉睡漂流冰山上的照片，獲英國自然歷史博物館本屆野生動物攝影師最佳人氣獎。（取材自臉書）

英國業餘攝影師薩里卡尼（Nima Sarikhani）拍下一張北極熊沉睡漂流的冰山上，畫面令人心碎，7日榮獲英國自然歷史博物館舉辦的第59屆「年度野生動物攝影師」（Wildlife Photographer of The Year）「最佳人氣獎」。

薩里卡尼前往北極圈深處的挪威斯瓦巴（Svalbard）群島，在濃霧中航行3天後，發現2頭北極熊，其中一頭北極熊爬上一座小冰山，用爪子挖出一塊平坦的空間，然後躺在上面睡著，薩里卡尼趕緊按下快門記錄這個瞬間。

這張名為「冰床」（Ice Bed）的照片，從5萬張投稿作品中脫穎而出，成為專家選出的25張照片之一供民眾票選，而「冰床」獲得7.5萬高票，奪得「最佳人氣獎」。

薩里卡尼表示，雖然氣候變遷是大眾面臨的最大挑戰，但希望這張照片也能激發希望，「我們還有時間來解決所造成的混亂」。

英國自然歷史博物館館長格爾（Douglas Gurr）表示，這張令人心碎及嘆為觀止的照片，「讓我們看見地球的美麗和脆弱。這發人深省的圖像鮮明地提醒人們動物與其棲息地之間的整體聯繫，並作為氣候變暖和棲息地喪失的有害影響的視覺表現」。

博物館 氣候變遷

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