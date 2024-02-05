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春聯引戰 張善政「龍來桃喜」、黃偉哲「龍喜利來」 誰的不討喜？

記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（左）今年以「龍來桃喜」為題製作春聯及福袋，卻被議員于北辰指台語諧音不討喜。（本報資料照片）
桃園市長張善政（左）今年以「龍來桃喜」為題製作春聯及福袋，卻被議員于北辰指台語諧音不討喜。（本報資料照片）

農曆春節將至，百里侯的春聯意外引爆南北論戰，網友議論，桃園市長張善政「龍來桃喜」和台南市長黃偉哲「龍喜利來」，2024春聯政治學成話題。桃園市政府表示，「過年說好話、存好心」，討喜也吉利。

張善政今年以「龍來桃喜」為題製作春聯及福袋，透過里鄰系統分送至各家戶。無黨籍市議員于北辰今在臉書貼文，市府春聯不受歡迎，還被退貨，原因出在「桃喜」2字的台語諧音「討死」，讓長輩眉頭一皺。桃園市府回應，桃喜諧音取自「討喜」，對個別人士抱持其他想法，只能表達尊重，也呼籲外界「過年說吉祥話，也要存好心。」

各縣市在農曆春節都會發送應景春聯，增添佳節氣氛。不過，于北辰今在臉書發文，指市府送出的2024「龍來桃喜」甲辰新春納福春聯，被里長退貨，原因是長輩不喜歡「桃喜」的台語諧音。于北辰還說，「這張春聯我們服務處沒有，別來要。」

有粉專貼上黃偉哲「龍喜利來」春聯，質疑「按照于北辰的標準，是不是更慘？」網友反駁，「龍喜利來」台語唸起來是「都是你來」，「你說哪個比較讓人反感？學問差就不要硬是護航，至少多跟龍介仙學學！」

桃園市長張善政（左）春聯諧音成話題，網友留言也質疑台南市長黃偉哲「龍喜利來」春聯...
桃園市長張善政（左）春聯諧音成話題，網友留言也質疑台南市長黃偉哲「龍喜利來」春聯諧音，引發南北論戰。（本報資料照片）

桃園市府新聞處長羅楚東回應，今年春聯由年輕藝術家王鈺權揮毫創作，提詞包含希望桃園愈來愈好、大家都來桃園等雙重意涵，發布以來獲得許多正面迴響，也很符合桃園年輕形象；桃喜音取自「討喜」，難道連「討喜」兩字也不吉利？過年說吉祥話，也要存好心，有個別人士不抱持這種想法，僅表示尊重。

國民黨議員黃敬平表示，自己服務處從沒接過有民眾反映不喜歡，反而看到已經有很多社區大樓、民眾家家戶戶都已經貼上市府春聯；春聯本是過年吉祥品，若心存善意看待，自然就是討得好彩頭，若蓄意政治化，有失文化及格調。

張善政 臉書 國民黨

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