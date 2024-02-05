「神隱少女」名場面實體化 他不靠特效讓名字飛散消失

「神隱少女」是宮崎駿執導經典動畫，充滿美好回憶。（本報資料照片）

日本 知名動畫電影「神隱少女」中，有一段女主角姓名被湯婆婆奪去的場景，日本50多歲男性僅靠自製道具，成功在真實世界中重現這段姓名飛散的畫面，在社群平台引發熱議。

日本富士新聞網報導，擔任系統工程師的50多歲男性，過去在利用電腦繪圖製作仿製動畫時，突發其想如果能在真實世界中完美重現的話，可能會受到大家歡迎，所以開始著手重現。

這名男性利用「橡膠、磁鐵及重力」3種工具，嘗試重現女主角姓名「获野千尋」被奪走僅剩下「千」的畫面，但製作道具的過程中不斷出錯。

首先就是從橡膠板上裁剪下來的文字，在從板子上飛起的過程中支離破碎。因此，這名男性利用透明縫紉線來連接文字。不過，這名男性表示，最大的困難就是不讓文字一次全部分離。

因此，他在板子上安裝磁鐵，並在文字背面貼上磁力貼片，透過調整磁力強弱盡可能貼近動畫中的飛散畫面。

從開始製作過了約一個半月，終於進入可以拍攝影片的階段。這名男性在家附近公園不斷「試飛」文字，直到第35次的拍攝終於成功。

雖然這名男性說自己的專注力已到極限，但這段在真實世界中重現完成度相當高的動畫經典畫面，已獲得許多網友讚賞。