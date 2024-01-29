泰勒絲1天內從日本趕回超級盃幫男友加油？粉絲全在算

酋長隊獲勝後，泰絲勒走進球場親吻男友、酋長隊的凱爾斯。（美聯社）

職業美式足球聯盟(NFL)堪薩斯酋長(Kansas City Chiefs)28日在美國聯盟(AFC)冠軍賽擊敗巴爾的摩烏鴉(Baltimore Ravens)，五年內第四度拿下超級盃 (Super Bowl)門票。堪薩斯酋長邊鋒崔維斯凱爾西(Travis Kelce)的女友正是流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)，泰勒絲「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)2月7至10日將在日本 東京演出，2月11日是否現身拉斯維加斯「忠誠球場」(Allegiant Stadium)超級盃現場觀看男友比賽，成為粉絲討論焦點。

自從2023年秋季公布戀情之後，泰勒絲便經常出席凱爾西比賽，一般預料她將不會缺席超級盃盛會。然而，從東京趕回美國看超級盃比賽，飛越太平洋的行程安排頗有難度。

「國會山莊報」(The Hill)分析，泰勒絲在日本連續演出四天之後，在超級盃開打之前趕抵比賽現場，其實是辦得到的，因為17小時的時差對她有利，不僅能趕回拉斯維加斯，時間還很充裕。

泰勒絲2月11日是否現身拉斯維加斯「忠誠球場」超級盃現場觀看男友比賽，成為粉絲討論焦點。（路透）

不過，還有其他變數需要考慮，例如天候、拉斯維加斯機場在超級盃周末的擁擠程度等。

泰勒絲演唱會在東京巨蛋(Tokyo Dome)連演四天，下一站是2月16日的澳洲演出。泰勒斯東京演出若於當地時間晚間6時登台，通常演唱會歷時三個半小時，演唱會9時30分即可結束。演唱會一結束，她便趕往與東京巨蛋最接近、車程約25分鐘的羽田機場(Haneda Airport)，計算交通因素、登機等時間，大約一小時即可準備飛往拉斯維加斯。

商業內幕(Business Insider)網站報導，泰勒絲有兩架私人專機Dassault Falcon 7X與Dassault Falcon 900，可能選擇使用飛行航程較遠的7X，飛行時間10小時至10個半小時，2月10日下午4時就能到拉斯維加斯。