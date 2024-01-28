年前大掃除啟動 9樣民俗NG物品必丟 迎接新年好運氣

老舊娃娃。（取材自Unsplash＠Patti Black）

農曆新年將至，不少民眾已經開始準備大掃除，不過「斷捨離」的功夫不容易，許多民眾為了節儉，通常在大掃除後，還是會在家裡堆放大批的舊物品，命理師楊登嵙說，迎來新年代表必需把過去一年的晦氣、汙穢清除乾淨，有9樣是民俗NG物品，必需在大掃除時清理，才能在新年迎接好運氣。

台灣命理師楊登嵙說，大掃除象徵除舊布新，把舊的、不好的「氣」送走，迎來新的「氣」，希望新的一年都有好運「氣」。至於大掃除時，那些東西要留？那些要扔？若什麼東西都留，任何東西都放，家裡或公司就會變成垃圾場，節儉是傳統的美德，但太過頭反而會影響健康、運勢、財運。

以下為9項大掃除時必丟的NG物品：

一、破碗丶破杯丶破盆：

若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，引發意外及破財。

二、枯死植物：

有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。

三、過期或不吃的藥：

過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。

四、過期的食物：

過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，引發健康出狀況及運勢下滑。

五、損壞不修的家電：

家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

六、老舊娃娃、人偶：

老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。

七、舊雜誌、型錄：

老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。

八、破損老舊不穿的衣服：

破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。

九、看了心情會不好的物品：

觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。