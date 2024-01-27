我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禽流感再起 加州700萬隻雞感染 蛋價恐再飆

德州與聯邦為邊界帶刺鐵絲網互告 邊境巡邏隊：先不拆了

谷愛凌2026米蘭冬奧再披中國戰袍 盼鼓勵中國女孩投入滑雪運動

記者胡玉立／即時報導
世界滑雪好手谷愛凌據稱將在2026冬奧再次代表中國與賽。圖為谷愛凌2022年2月在張家口參加北京冬奧。(美聯社)
世界滑雪好手谷愛凌據稱將在2026冬奧再次代表中國與賽。圖為谷愛凌2022年2月在張家口參加北京冬奧。(美聯社)

在2022年北京冬奧首次亮相即登上世界舞台的中美混血奧運自由式滑雪冠軍、現年20歲的谷愛凌(Eileen Gu)，27日接受美聯社專訪時透露，她將延續自己兩年前的選擇，代表中國參加2026年米蘭冬季奧運會。

谷愛凌在科羅拉多州阿斯本(Aspen)舉行的世界極限運動會(X Games)受訪表示，她決定代表中國參賽，是因為滑雪運動在美國已站穩腳跟，她代表中國參賽，將讓數以百萬計中國女孩有機會看見在雪地運動發展的可能性。

「聽到11、12歲的孩子告訴我，我改變了他們的人生軌跡；真的很棒！」谷愛凌向美聯社談到她去年12月赴中國參加一場世界盃活動的心情，「這對青少年來說是非常深刻的想法，我很珍惜。」

谷愛凌表示，她的使命更加擴大了。她提到德勤(Deloitte)最近研究顯示，菁英女子運動預計今年將產生12億8000萬元收入，比三年前成長300%。「這數據非常驚人，我認為它確實反映了我們所處的時代，」她說：「或許我希望扮演的角色不只限於滑雪，也希望擴展到全球女子運動領域。」

谷愛凌27日甫於Instagram發文，透露自己因膝蓋受傷，將退出本周世界極限運動會賽事；她會在休養和治療康復後，重返賽場。她寫道：「我很快就會回來」。

三年前年方17歲的谷愛凌，就是在阿斯本成為首位在三項賽事中獲得獎牌的世界極限運動會新秀。一年後，這位中美混血兒代表中國參加2022北京冬奧，贏得兩枚金牌(女子大跳台、U型場地)和一枚銀牌(坡面障礙技巧)，成為首位在單屆冬奧會獲得三枚獎牌的自由式滑雪運動員。

在中美地緣政治關係緊張的時代背景下，谷愛凌從美國轉而代表中國比賽，讓她在冬奧期間引起全球關注和討論。2022年，谷愛凌入選時代雜誌年度百大影響力人物；同年6月7日谷愛凌宣布自己將擔任美國鹽湖城申奧大使。

谷愛凌目前在史丹福大學就讀，各科目全都拿到A。同時身兼模特兒等多重角色。

谷愛凌 北京冬奧 奧運

上一則

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

下一則

馬戲團貨車印州公路起火 斑馬、駱駝獲救…路邊悠閒吃草

延伸閱讀

荷蘭不禁美國禁… ASML首證實：又1曝光機遭美禁出口中國

荷蘭不禁美國禁… ASML首證實：又1曝光機遭美禁出口中國
男子新疆滑雪一路滑到邊境線 花200元被帶回 雪場把他拉黑

男子新疆滑雪一路滑到邊境線 花200元被帶回 雪場把他拉黑
北海道滑雪聖地住1晚破萬元 歐美客：不貴

北海道滑雪聖地住1晚破萬元 歐美客：不貴
克服困難

克服困難

熱門新聞

圖為上班族示意圖。（取材自Unsplash／Razvan Chisu）

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

2024-01-23 19:01
「仙劍奇俠傳4」片尾畫面竟然有一輛車。（取材自微博）

古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車

2024-01-19 23:23
威爾即將同時迎來5名子女的誕生。（翻攝自@lizzyashmusic tiktok）

床戰5女都「中獎」 男歌手當5寶爸、拍6人全家福

2024-01-20 19:38
譚敦慈表示，打掃有先順序，應把握先除後掃、從高至下、先乾掃、保持通風、避免爬高等原則。（本報資料照片）

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

2024-01-25 01:41
外科醫師提醒，大腸直腸癌發生率除了與「餐桌習慣」息息相關，排便時的「3個警訊」也需要留意。示意圖。（本報資料照片）

夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命

2024-01-24 23:06
屬馬的人春節前有意外財富。（本報資料照片）

春節前3生肖鴻運當頭：屬馬有望中樂透 他們工作運旺將加薪

2024-01-19 21:54

超人氣

更多 >
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
2月吉星高照5生肖：屬龍財運亨通、屬猴有意外驚喜

2月吉星高照5生肖：屬龍財運亨通、屬猴有意外驚喜
加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮

加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮
中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款