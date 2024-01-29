阿肯色州女老師「色誘高中生」車震 處處恩愛教室也不放過
整個學校，都是免費打砲地點？阿肯色州一名女老師已婚，竟將魔爪伸向自己的學生，與男高中生「床戰30次」以上，甚至火辣辣在停車場車震，兩人「蹤跡」遍布學校。
該起案件發生在阿肯色州布萊恩特（Bryant），33歲女教師黑爾（Heather Hare）看上了一名高三男學生，竟開始色誘，先是提供一對一諮詢，進一步給Instagram帳號、電話號碼、通訊軟體，兩人逐漸聯繫起來。
黑爾眼看時機成熟，直接放大絕，向男學生說「我夢見我們倆發生性關係」，隨後交出自家住址，露骨對話直勾勾，色誘男學生性關係，一共床戰超過30多次。
黑爾享受不過癮，2021年至2022年期間，在住家、學校中的教室、停車場等地全做過，與男學生痕跡遍布各地；沒想到，黑爾有次要帶著四名學生校外考察，其中一人就是那名男學生，讓她再次忍不住情慾下手。
在為期三天旅途中，黑爾直接到男學生的飯店房間，發生了性關係。男學生也坦承，老師黑爾向他保證「旅途中發生性行為，不用擔心會被抓住」，所以他們倆就發生性關係。
由於該趟旅程是到華盛頓特區，黑爾被指控運送未成年跨越州界運送到外地，並且進行非法性活動，將判處10年以上監禁，最重無期徒刑，如今她正在尋求減輕至13年罪刑。
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